Cualquier destino de verano debe incluir la costa para la catedrática de Bioquímica Estrella Núñez, apasionada del sol y el mar. Nacho García
La maleta de...

Estrella Núñez Delicado: ropa deportiva, portátil, lectura y 'airpods', para una desconexión de sol y playa

Apasionada de la playa y el sol, la catedrática de Bioquímica y vicerrectora de Investigación en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) disfruta de agosto en Campoamor.

Gema Escobar

Gema Escobar

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:50

Desconexión y reagrupación familiar es lo que busca Estrella Núñez, y encuentra, en sus vacaciones de verano. Apasionada de la playa y el sol, la ... catedrática de Bioquímica y vicerrectora de Investigación en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) disfruta de agosto en Campoamor. Junto a su marido, el director de Parrandboleros, Manuel Manjón, y sus dos hijas, lleva con ella una maleta en la que, como «compañero de viaje» imprescindible, veranea también su portátil.

