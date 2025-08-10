Estrella Núñez Delicado: ropa deportiva, portátil, lectura y 'airpods', para una desconexión de sol y playa

Desconexión y reagrupación familiar es lo que busca Estrella Núñez, y encuentra, en sus vacaciones de verano. Apasionada de la playa y el sol, la ... catedrática de Bioquímica y vicerrectora de Investigación en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) disfruta de agosto en Campoamor. Junto a su marido, el director de Parrandboleros, Manuel Manjón, y sus dos hijas, lleva con ella una maleta en la que, como «compañero de viaje» imprescindible, veranea también su portátil.

Además de querer terminar un curso de inglés, revisará dos artículos científicos de revistas internacionales que debe tener corregidos este mes. No le importa reconocer que es adicta –por voluntad y pasión– a su trabajo. Entiende la ciencia como un servicio, un «valor que sirve para resolver problemas reales de la sociedad». Tampoco faltan en su equipaje los 'airpods'. Una de sus escuchas favoritas es 'Investigando la Investigación', pódcast científico de su compañero en la UCAM Horacio Pérez.

Ampliar Los imprescindibles. Un MacBook plateado, los 'airpods', zapatillas Nike para andar, una camiseta azul y amarilla de la UCAM; 'Breve historia de España', de Fernando García de Cortázar; un sombrero tipo Panamá, gafas de sol y bikinis.

Para andar un poco cada día, no olvida en la maleta unas zapatillas Nike de colores fluorescentes y su inseparable camiseta corporativa de la universidad. Con idea de profundizar en un área en la que se reconoce inexperta, ha comprado en papel 'Breve historia de España', de Fernando García de Cortázar, libro que le recomendó el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCAM, Pablo Blesa.

Además de su «uniforme del verano», sombrero tipo Panamá, gafas de sol y bikinis, lleva algún vestido elegante para celebrar lo que llaman en casa «la resurrección de Manolo», una cena especial que, cada 11 de agosto, sirve para celebrar el segundo 'cumpleaños' de su marido, quien hace 16 años sufrió un infarto y permaneció un mes en cuidados intensivos.