El poeta Ginés Aniorte en las calles de Tánger, donde reside actualmente. Bilal Bel-Fadil
Poeta

Ginés Aniorte: «Ahora mis sueños tienen más que ver con el buen dormir que con el soñar despierto»

«He llegado a una edad en que la sombra y la luz me sugieren lo mismo, y todo lo que acontece me sabe a ya vivido»

Alberto Alcázar

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:09

Como un dios arrebatado de misericordia con las imperfecciones aparentes de su creación, el poeta Ginés Aniorte (Sangonera la Verde, Murcia, 1960) decidió descender a ... los poemas que apresaban «dos carpetas con el intrigante título de 'Proscritos'». Introduce así su último libro, 'Hojarasca' (La Fea Burguesía), que presentará el próximo 3 de octubre en su pueblo, «en Sangonera la Verde, donde siempre». El autor repite el ejercicio que realizó por primera vez en 2013 para 'Liquidación por reformas' –publicado por la editorial Renacimiento– y rescata las composiciones escritas veinte años atrás: «El paso del tiempo nos muestra otra perspectiva del mundo que una vez creímos conocer y, desde ese otro ángulo, con frecuencia podemos descubrir que lo que ayer no supimos ver y desechamos, hoy tiene una luz distinta que, al reflejarnos en ella –porque nos representa–, merece ser recobrada», cuenta a LA VERDAD desde Tánger (Marruecos).

