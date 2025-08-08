Escaparate de gran vitalidad en el centro de Murcia

La Gran Vía y sus alrededores son un escaparate donde la ciudad de Murcia muestra su vitalidad. Entre el bullicio de comercios y el trasiego ... cotidiano, encontramos espacios arquitectónicos singulares que merecen una mirada más atenta. Esta ruta propone tres paradas que, desde distintas épocas y lenguajes, dibujan la identidad arquitectónica y cultural del centro.

La primera nos lleva a la Parroquia de San Francisco Javier, en el barrio de San Antón, un templo contemporáneo que se ha convertido en lugar de referencia no solo para la comunidad parroquial, sino también para los vecinos. Su diseño, bañado por la luz que penetra desde lo alto, crea un ambiente sereno en pleno centro.

Ficha técnica Parroquia de San Francisco Javier (Iglesia del padre Joseico). Manuel García Cerdán y Ernesto Martínez Cornejo. 1982

Edificio Hispania. Antonio Escario Martínez, José Antonio Vidal y José Vives Ferrero. Colabora: José Luis Fernández del Amo. 1968

Restaurante Nuevo Drexco. Clavel Arquitectos: Manuel Clavel Rojo y Luis Clavel Sainz. Colaboran: Cristina Jódar Pérez y David Hernández Conesa. 2019

La siguiente parada nos conduce al Edificio Hispania, uno de los grandes iconos de la Gran Vía. Su fachada y voladizos crean un juego de sombras que cambia a lo largo del día, dotando de dinamismo a la esquina donde se levanta. Con su potente presencia de hormigón, representa la apuesta de la ciudad de Murcia de los años sesenta por la nueva arquitectura.

La ruta del COAMU concluye en el restaurante Nuevo Drexco. La intervención actual ha transformado su interior en un lugar contemporáneo, con un juego de luz, materiales y color que conecta con la Murcia más creativa y gastronómica.