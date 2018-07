ESTÍO A LA MURCIANA José Lozano: «No interactúo con mucha gente» José Lozano, en su casa de La Alcayna, en Molina de Segura. / vicente vicens / agm «¿Qué necesidad tenemos de aguantar a los 500 grupos que copian a uno solo?», se pregunta el cantante de Murciano Total DANIEL VIDAL Murcia Miércoles, 18 julio 2018, 22:56

Llegó hace seis años a Murcia y se adaptó tan rápido y con tanta facilidad a su nueva vida en la Región, junto a Elena Molina, pareja artística y sentimental, que el nombre del grupo que se estaba pergeñando salió sin esfuerzo, entre discos de Stereo Total y casi como «un homenaje» a la metamorfosis murciana que había experimentado el único componente de la banda que no era de aquí: José Lozano (Linares, Jaén, 1971), ya convertido en un 'murciano total'. «Ha llegado un momento en el que solo soy eso, 'murciano total'», reconoce el cantante y letrista, vestido de negro riguroso, con una camiseta que pone 'Recuerdo de Los Infiernos' (por la pedanía de Torre Pacheco). La prenda forma parte de un lote que elaboró el grupo para vender y distribuir entre los seguidores en los pocos conciertos que ofrecen, aunque «luego se nos olvida llevarlas. Somos un desastre. No solo para el 'marketing'. ¡Para todo!», reconoce Lozano, excantante de uno de los grupos más vanguardistas e importantes del pop independiente de los años noventa, Automatics. Hoy, al frente de Murciano Total, este linarense «totalmente murciano», trabaja en el cuarto álbum, con el que completarán su particular adaptación del cancionero panocho de Pedro Díaz Cassou. «Solo salgo de casa para comprar tabaco y para dar conciertos, si hay que hacerlo», admite. Y achaca a su despiste y a su dejadez el hecho de que «no serviría para ser una estrella del rock and roll». A pesar de que ha sido, y es, un auténtico referente del pop patrio.

1 -¿Un sitio para tomar una cerveza? -La Yesería, en Murcia. 2 -¿Una canción? - 'Minusvalía', de Astrud. 3 -Un libro para el verano. -'El juego de Ender', de Orson Scott Card. 4 -¿Qué consejo daría? -No doy consejos. 5 -¿Cuál es su copa preferida? -Cerveza. 6 -¿Le gustaría ser invisible? -A veces. 7 -¿Un héroe o heroína de ficción? -El Capitán América. 8 -Un epitafio. -Hasta pronto. 9 -¿Qué le gustaría ser de mayor? -Músico. 10 -¿Tiene enemigos? -No. 11 -¿Lo que más detesta? -La mentira. 12 -¿Un baño ideal? -En la piscina de mi casa.

-¿Lo murciano está de moda?

-Yo creo que no. Algunos sectores intentan que se ponga de moda, pero yo creo que no. Hay un poco de humo. Sobre todo cuando se habla de los grupos musicales de Murcia, de la movida de Murcia, y todo ese rollo. Hay muchos grupos, sí. Pero, ¿movida? No sé si se refería a esto.

-Más bien en general.

-Yo creo que se habla de Murcia en la tele, por ejemplo, porque hay mucho profesional bueno de Murcia trabajando por ahí, y ellos son los que hacen humor sobre Murcia, muchas veces. Pero eso no quiere decir que esté de moda. No creo que haya una ciudad o una región de moda, en realidad. Cada una tiene sus cosas.

-¿Cómo va la vida?

-Bien, no me quejo.

-¿Y de qué podría quejarse?

-Es que no me gusta quejarme.

-¿Y qué más no le gusta?

-No sé. Hay pocas cosas que no me gusten. Soy un tipo tranquilo. Vivo en La Alcayna, en la última casa de la urbanización, como apartado del mundo, y solo bajo a Molina para comprar tabaco. No interactúo con mucha gente. A veces sí me quema estar todo el día solo. Pero así estoy bien, a gusto.

-¿Se considera un ermitaño?

-Sí. Más que nada por obligación, casi. Allí tenemos la casa y el estudio, y estoy entretenido. Ya le digo que no suelo salir de casa si no tengo que bajar a tocar, o a pinchar [como DJ], o para comprar tabaco. El estanco está aquí en Molina, así que dejo el coche en doble fila, compro tabaco para toda la semana y me subo a casa. Fumo mucho.

-Dicen que fumar es malo.

-Como muchas otras cosas.

-¿Cuáles?

-El deporte en exceso. Todo lo que sea en exceso. ¿Las drogas son malas? Pues si te excedes. Como todo. Si te hinchas todos los días a chuletones, también es malo. Claro que el tabaco es malo. Pero, si tuviéramos que quitarnos todas las cosas que son malas, ¿qué ibamos a hacer?

-¿Qué debería quitarse?

-Yo no tengo fuerza de voluntad para quitarme el tabaco.

-¿Ninguna?

-Pero nada. Ese es uno de mis grandes problemas.

-¿Tiene muchos?

-Me he generado algunos, sí, pero por mi dejadez. Soy bastante despistado por lo general. Hablando del grupo, por ejemplo, me mandan cuestionarios los medios de comunicación, respondo las preguntas y se me olvida enviarlas. Y meses después nos damos cuenta de que se me olvidó, y de que aquella entrevista no la llegamos a mandar. Y claro, no nos vuelven a llamar. No serviría para ser una estrella del rock and roll, esta gente que lo tiene como un trabajo.

-Pero esa gente, como dice, tiene después a otra gente que le ayuda con todo el tinglado que hay detrás, ¿no?

-Todas las estrellas del rock and roll, o del pop, o lo que sea, al final se lo curran y son unos profesionales, en el sentido de que se dedican mucho a la promoción. Y yo sería incapaz de hacer la promoción que hacen, por ejemplo, Los Planetas.

-Hablando de Los Planetas, ellos cantan «cuatro millones de rayas» y Murciano Total canta «cuatro millones de paparajotes». ¿Es un homenaje?

-Sí, es que de hecho 'La Parranda' [de Murciano Total] la cantó Jota [cantante de Los Planetas]. Más que un homenaje, es un guiño a esos «cuatro millones de rayas» de Los Planetas.

-¿Hay algo de la Región de Murcia que no se merezca un homenaje?

-No sé, no me lo he planteado. Supongo que algún partido político que otro.

-¿Sería capaz de cantar sobre ese partido?

-Sí, aunque no para bien, claro, sino para mal. En las letras de Murciano Total hay muchos mensajes escondidos, hay mucha puñalada política. Pero hay que escuchar atentamente. Parece que las canciones están hablando de una cosa y en realidad están hablando de otra. Dejo pistas. Algunas parecen una oda al amor, y en realidad hablan de prostitutas, o de enfermedades venéreas. Las primeras canciones hablan mucho sobre Molina de Segura. Por lo general, son maliciosas. Contamos las cosas de una manera para que parezcan otra.

-¿También en la canción 'No sabes nada sobre mí'?

-Bueno, esa precisamente es de las más sencillas, no tiene ningún mensaje oculto. Está planteada de un modo muy pop, muy sencilla y muy directa.

-Sobre usted, ¿qué sabe?

-Nada. La verdad es que no sé nada.

-Entonces la canción sería 'No sé nada sobre mí', más bien.

-[Risas] Eso es. Al menos, cada día pienso que me conocía mejor y cada vez me sorprendo haciendo cosas que pensaba que no iba a hacer en la vida, y al final acabo diciendo: 'no pasa nada'.

-¿Cómo qué?

-Como ponerme pantalones cortos. Llega el verano y me pongo pantalón corto. Todo el verano. En mi vida me había puesto un pantalón corto porque me parecía una cosa terrible y horrible.

-Pero, ¿a qué no está dispuesto?

-A hacer cierto tipo de música.

-¿Cuál?

-La que se hace normalmente en España.

-Ilústreme.

-Ponga la radio. Todos los grupos que se supone que son indies hacen la misma mierda. Parece que se copian unos a otros y al final es como un monstruo. Si algo no haría es sacar un disco para llevar a directo en la temporada de festivales, que es lo que hacen muchos de estos grupos. Aunque el disco sea lo más mediocre del mundo.

-¿Me va a poner algún ejemplo?

-No. Conozco a muchos de ellos.

-¿Y les dice esto mismo?

-Sí. Y también les digo que les entiendo, porque el directo es la única manera de ganar dinero. Pero de esta manera que le digo se pierde esencia, se pierde honestidad, aunque me imagino que son honestos y también tienen la presión de las fechas. A mí me parecen maravillosos Los Planetas, por ejemplo, que se pueden tirar seis años sin sacar un disco, pero después funciona, y ha generado expectativas. Las prisas son malas, generalmente.

-¿De qué no se fía?

-No me fío de mí mismo. Lo mismo hoy le digo una cosa y mañana le digo la contraria.

-Además de transportar la batería para los conciertos, como ya reconoció en su día, ¿qué más le da pereza?

-Es que prácticamente no utilizamos la batería en directo, y cargar y descargar el armatoste es inútil. Todo me da pereza. Levantarme no, me levanto muy temprano. Pero salir a la calle, bajar a Molina de Segura para hacer una entrevista [esta entrevista], ensayar...

«Ansiedad»

-¿Y cómo supera esa pereza?

-No hay más remedio. Y eso que me entra una ansiedad... El problema de Murciano Total es que no es solo música, llevamos las producciones, y no hay más que chismes. No es solo la batería, el bajo, la guitarra y ponerse a tocar. Llevamos el ordenador, las proyecciones... Semanas de trabajo para que todo funcione, y es una ansiedad terrible. Por eso me gusta tan poco tocar, pero a la vez me gusta tanto. Es una sensación extraña.

-¿Qué ha aprendido?

-¿La verdad? Nada. Intento aprender, pongo intención, pero nada. El principal problema es la memoria, que ya falla mucho.

-¿Qué más le falla?

-Que se pueda decir, nada.

-¿Qué intenta hacer?

-Yo soy bastante amistoso, bastante tranquilo y, cuando han intentado joderme, alguna vez que otra, lo he dejado pasar. Intento no meterme en líos. Que el tiempo ponga a cada uno en su sitio.

-No volverá a probar...

-Hay algunas cosas que no volveré a probar, pero no se las voy a decir. Mire, el güisqui. Toda mi vida he bebido güisqui, pero ya me sienta tan mal que decidí hace un par de años que no volvía a probarlo.

-Y no ha vuelto a probarlo.

-Bueno, alguno ha caído, pero mi intención es no volver a hacerlo. Aunque lo mismo esta noche me tomo uno.

-[Risas]. Adrián, de Nunatak, cifró en 50 euros lo que les había pagado Spotify en toda su carrera. ¿Cuánto dinero les ha reportado a ustedes Spotify en estos años?

-Cuando nos llega el tema de la SGAE nos viene por plataformas digitales, no viene detallado lo que paga Spotify. Por lo general, lo de Spotify es una vergüenza.

-¿Qué sobra?

-Sobran muchos grupos musicales. ¿Qué necesidad tenemos de aguantar a los 500 grupos que copian lo que hace uno solo?

-¿Qué falta?

-Apoyo a otros muchos grupos. En Murcia hay muchísimos grupos superinteresantes a los que no hay forma de llegar. Se habla de la escena murciana. Pero, ¿cuál es la escena murciana? ¿Los grupos que salen en la radio? La escena se forma cuando la gente va a los conciertos. El otro día vinieron a tocar Los lagos de Hinault a Murcia, un grupo que está de puta madre, y fueron diez personas al concierto. Es verdad que esto pasa en toda España, pero Murcia tampoco es la capital del indie, por mucho 'marketing' que haya y mucha gente buena que sepa mover a los grupos.

-¿Cuál fue su viaje más raro?

-El que no recuerdo.

-¿Un sueño por cumplir?

-Acabar el próximo disco. Es un sueño, y me quita el sueño.

-Elija su propio final para la entrevista.

-Le pido a Dios que no haga tanto calor como el año pasado, y así no tener que ponerme tanto pantalón corto.