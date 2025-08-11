Entre callejuelas históricas y espacios abiertos, esta ruta guiada por el COAMU propone un paseo que une tres lugares donde la ciudad de Murcia se ... explica a través de su arquitectura y su historia. Comenzamos en el Centro de Interpretación Madina Mursiya, situado en el corazón del barrio de Santa Eulalia. Este espacio permite adentrarse en la Murcia islámica, con salas expositivas que muestran restos arqueológicos y proyecciones que ayudan a imaginar cómo eran las primeras murallas, calles y casas de la medina.

Ampliar Centro de Interpretación Madina Mursiya (Murcia). Francisco Guerao López y Guillermo Jiménez Granero. Colaboran: Pedro Antonio Robles, Pablo Pineda, Mario García y Francisco José Guerao. 2024 Joaquín Clares

Muy cerca, descubrimos el Museo de la Muralla Árabe, donde los vestigios de la antigua fortificación medieval se integran en el interior de un edificio contemporáneo. El recorrido, a través de pasarelas y niveles, permite ver de cerca los lienzos de la muralla y comprender el crecimiento de la ciudad a lo largo de los siglos.

Ampliar Centro de Congresos. Ángela García de Paredes e Ignacio G. Pedrosa. 2002 Joaquín Zamora

La ruta termina en el Centro de Congresos de Murcia, en La Fica. Este gran contenedor cultural se ha convertido en un punto de encuentro para congresos, ferias y actividades escénicas. Su arquitectura sobria y luminosa dialoga con el parque y abre un gran espacio público donde la ciudad se proyecta hacia el futuro.

Un paseo que permite conocer Murcia desde sus raíces hasta su vida cultural más actual a través de la arquitectura.