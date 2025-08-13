De bañadores: los cambios sociales y culturales del siglo XX, reflejados en la moda de los trajes de baño

Años antes del auge del cine del destape en España, más anclado a la década de los 70 del siglo pasado, las playas patrias -incluidas ... las de la Región de Murcia- comenzaron a poblarse de bikinis, alentados por el 'boom' turístico de los años 60.

Los trajes de baño, reflejo como parte de la indumentaria de los cambios sociales y culturales de cada territorio, y de la percepción de la libertad unida a la moda, fueron acortándose en tela tanto para hombres como para mujeres.

Ampliar Arriba: Concepción Olivares y Francisco Suárez con el niño Antonio González (1947-1950). | Mujer con gorro y traje de baño en el Mar Menor. Abajo: Antonio González con dos belgas y un amigo (1960). | José Crespo Martínez con su mujer, Josefina Pérez Iborra (1920-1930). Foto Suárez | Fotografía Martínez Blaya | Colección Familia Crespo Vicente

Sin embargo, las convenciones sociales siempre han hecho más mella en la apariencia femenina y, al mismo tiempo, han estado más en el punto de mira moral de la Iglesia católica. Muestra de ello se encuentra entre los fondos documentales del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), como parte de las postales y material gráfico propiedad del coleccionista privado Adolfo Fernández Aguilar.

En dicha colección aparece un folleto publicitario -editado por Sucesores de Nogués- de la exposición y venta de bañadores organizada por el Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción Católica de la Diócesis de Cartagena en 1948. Incluye dibujos de modelos de trajes de baño 'apropiados'... para la mujer, «según las normas de la modestia cristiana».