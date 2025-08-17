La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Arturo Pérez
Aventuras y bestias

Animales mitológicos (4): hoy quiero contarte una cosa: pronto dejaremos de vernos

Lola Gracia

Lola Gracia

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:41

Día gris, fondo de polución y tráfico pesado. Mis pasos se encuentran entre la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado. He pasado cientos de ... veces por este trocito de calle. Una ola de viento arranca las hojas amarillentas de una 'Butia capitata'. Las hojas vuelan, suspendidas, juguetonas frente a mí. Un regalo inesperado en la callejuela sorprendentemente solitaria. Dos chicas taconean enfundadas en sus gabardinas. Visto un abrigo ligero de Custo. Cuadrados blancos y negros con una cenefa de flores en raso. Todavía lo conservo, aún me lo pongo. Cada invierno me digo que debo llevarlo a una modista para que le cambie los botones y arregle un poco el interior con forros y entretelas. Está un poco deteriorado de las pocas veces que lo metí en la lavadora. La costurera de mi barrio, esa que vive en un segundo sin ascensor, espera y espera la fantástica prenda. Nunca me acuerdo.

Espacios grises

