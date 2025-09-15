El UCAM tumba a un Lorca errático

Pedro Re Murcia Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:21 Comenta Compartir

El UCAM Murcia se hizo con los tres puntos al vencer por la mínima al Lorca Deportiva en un partido intenso. Los universitarios lograron la victoria gracias a su mejor acierto, con dos goles de Alvarito y Javi Ramírez en la primera mitad ante un Lorca que falló goles cantados. El gol de penalti marcado por Sergi Monteverde no bastó para que su equipo anotara el segundo y lograra un empate merecido.

UCAM Murcia Ackermann, José Ruíz, Yeremy, Javi Ramírez, Soto (Ñito, 67), Alvarito (Pontones, 88), Urcelay, Julito (Pablo Hernández, 76), Nacho, Aquino (Álex Martín, 67) y Bravo (Mizzian, 76). 2 - 1 Lorca Deportiva Ernestas, Jaime Escobar (Soler, 46), Morros, Tafalla, Fromsa, Sergi Monteverde (Tomás Ingles, 74), Álvaro Martínez, Álex Peque (Adrián Heredia, 88), Willy, Gabri López (Juan Hernández, 66) y Naranjo. Goles: 1-0, min. 8, Alvarito. 2-0, min. 21, Javi Ramíez. 2-1, min. 62, Sergi Monteverde, de penalti.

Árbitro: Pérez Sánchez (castellano-manchego). Amonestó a Juanma Bravo, Dani Aquino, Willy, Naranjo y Juan Hernández.

Incidencias: La Condomina, 2.500 espectadores, muchos llegados desde Lorca.

El encuentro en La Condomina comenzó bajo un clima de respeto mutuo entre el UCAM Murcia y el Lorca Deportiva. Durante los primeros compases ambos conjuntos mostraron una clara prioridad: mantener el orden táctico y proteger su portería antes que lanzarse al ataque. El planteamiento de inicio fue más conservador que ambicioso, con las defensas imponiéndose a las intenciones ofensivas.

La primera ocasión clara llegó por parte del Lorca Deportiva. Naranjo, muy activo desde el costado, firmó un centro tenso y peligroso al corazón del área que no encontró rematador por escasos centímetros. La zaga universitaria reaccionó con firmeza, despejando en el último instante. Sin embargo, en la jugada inmediatamente posterior el UCAM golpeó primero. Alvarito, con un disparo potente y preciso desde la frontal, batió a Ernestas y puso el 1-0 en el marcador, un tanto que reforzó la confianza de los hombres de Germán Crespo.

El Lorca respondió con determinación. Naranjo volvió a protagonizar la acción ofensiva con un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el poste. Acto seguido, Tafalla logró conectar un remate dentro del área, pero se topó con una intervención providencial del guardameta universitario. El dominio visitante se hizo aún más evidente en el minuto 16, cuando Tafalla cabeceó con fuerza un centro lateral y forzó una estirada felina del portero, que atrapó el balón en la base del poste.

Segundo mazazo

Sin embargo, la falta de acierto castigó al Lorca. En el 21, el UCAM Murcia amplió las diferencias: Urcelay apareció por banda derecha y sirvió un centro medido que Javi Ramírez convirtió en gol con un certero cabezazo imposible para Ernestas. El UCAM, lejos de conformarse, trató de ampliar la ventaja antes del descanso. Urcelay volvió a aparecer desde segunda línea con un disparo desde la frontal que obligó a Ernestas a intervenir para evitar el tercer tanto.

El partido parecía controlado por el UCAM, hasta que llegó la acción que lo reabrió: Álex Peque fue derribado dentro del área en una internada con peligro, y el colegiado no dudó en señalar penalti. Sergi Monteverde asumió la responsabilidad desde los once metros y ejecutó con seguridad, recortando distancias y devolviendo al encuentro la tensión competitiva. El Lorca se creció, intensificó la presión y volcó su juego hacia campo contrario, mientras que el UCAM optó por enfriar el ritmo con constantes interrupciones y demoras en las reanudaciones. Así hasta un pitido final que dejó los tres puntos en La Condomina.