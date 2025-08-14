La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juanma Bravo, el pasado miércoles, posando en las oficinas del UCAM CF sobre un balón. GUILLERMO CARRIÓN
Centrocampista

Juanma Bravo: «Mi única meta en el UCAM es lograr el ascenso directo»

El murciano regresa a casa cinco años después con el ambicioso objetivo de liderar la vuelta del club al tercer escalón

Antonio Zomeño

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:52

Juanma Bravo (Cabezo de Torres, 27 años) está de vuelta en casa. Aquel imberbe canterano que dejó el Real Murcia para subirse al tren del ... fútbol profesional ha regresado a la ciudad que le vio nacer, aunque ya no es el mismo. Curtido en cientos de batallas tras cuatro temporadas en el Alcorcón, aquel pivote posicional desplegó las alas en Segunda. Este verano ha aterrizado en La Condomina un auténtico 'box-to-box', un centrocampista de kilómetros y quilates para la categoría, un hombre al que la madurez le ha llegado tanto dentro como fuera del verde, con el objetivo entre ceja y ceja de devolver al UCAM al lugar donde merece.

