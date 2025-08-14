Juanma Bravo: «Mi única meta en el UCAM es lograr el ascenso directo»

Juanma Bravo (Cabezo de Torres, 27 años) está de vuelta en casa. Aquel imberbe canterano que dejó el Real Murcia para subirse al tren del ... fútbol profesional ha regresado a la ciudad que le vio nacer, aunque ya no es el mismo. Curtido en cientos de batallas tras cuatro temporadas en el Alcorcón, aquel pivote posicional desplegó las alas en Segunda. Este verano ha aterrizado en La Condomina un auténtico 'box-to-box', un centrocampista de kilómetros y quilates para la categoría, un hombre al que la madurez le ha llegado tanto dentro como fuera del verde, con el objetivo entre ceja y ceja de devolver al UCAM al lugar donde merece.

–Este verano tenía varias opciones encima de la mesa, pero se ha decantado por el UCAM.

–Ha sido un mercado movido. Gran parte de la culpa de mi llegada la tiene la secretaría técnica, que ha estado detrás de mí. El UCAM no es un club que deba estar en Segunda RFEF. Vengo con la ambición de ascender, de llevar al club mínimo al lugar donde merece.

–¿Qué le sedujo del proyecto?

–Como estructura, el UCAM tiene poco que envidiar a muchos equipos de superior categoría. El proyecto que está fraguando puede volver al fútbol profesional en dos o tres años perfectamente.

–De momento, ¿qué le está pidiendo el míster Germán Crespo?

–Me pide que sea muy partícipe. Tiene un estilo de juego ofensivo en el que me siento muy cómodo. Le gusta arriesgar, ir arriba en la presión, y ahí tienes que ir a muerte. En esta categoría todos pelean y no hay que olvidar esa parte.

–Tras cuatro partidos, todavía no han ganado en pretemporada.

–Todos sabemos cómo son las pretemporadas. Hay equipos que pierden todo y empiezan la liga como un tiro, o al revés. Me quedo con las sensaciones: el equipo está creciendo y los nuevos nos estamos conociendo. Cuando llegue lo importante, vamos a estar listos.

–Ya ha pasado un lustro desde que dejó el Real Murcia, junto a otros canteranos como Josema Raigal y Víctor Meseguer. Su progresión superaba la realidad del club. ¿Son los hijos de la ruina grana?

–Al final, veníamos de unos años muy complicados, y cuando te viene un club de Segunda es difícil tomar la decisión. Al final, esto es el fútbol, y son decisiones que, para bien o para mal, tienes que tomar.

–Ahora está 'el caso Toral'. Parece que ningún canterano acaba siendo profeta en el Enrique Roca.

–Creo que esto pasa en cualquier equipo. Al final, si te viene un club de superior categoría, con mejores condiciones económicas... El Murcia en el que estuve tampoco es el de ahora, ni a nivel económico ni de estabilidad. La situación de hace unos años no tiene nada que ver con la de ahora.

–En su caso, parece que el cariño de la afición permanece intacto.

–La verdad que no puedo tener ninguna queja. Tuve algún año malo, pero intenté salir de la mejor manera posible y siempre he sentido ese apoyo de la afición. Al final, da gusto sentir que dejas un buen recuerdo por donde pasas.

–Han sido cuatro temporadas en Alcorcón, tres en Segunda División. ¿Qué balance hace?

–Los dos primeros años fueron muy positivos, pero después llegaron lesiones, entrenadores con los que no compaginas... Me quedo con todo lo vivido. Allí hice mi familia, y con los años tus prioridades cambian: ahora eso es lo importante.

–El pasado verano, parte de la afición grana pedía su regreso. Se habló de que saldría al extranjero, pero acabó en Ourense.

–Fue un mercado movido. Había motivos por los que no podía haber vuelto al club, pero bueno, agradezco que la gente quisiera mi vuelta. Quería salir fuera, cambiar de aires, pero el mercado se estiró y me quedé sin opciones. A Ourense llegué muy tarde, sin hacer pretemporada, y asumí un rol secundario. Así es el fútbol, hay años y años. Este año toca de los buenos.

–¿Qué Juanma Bravo va a encontrar este año la afición del UCAM?

–En el Murcia era más posicional y defensivo. En Alcorcón empecé a jugar más arriba, incluso tirado a banda, y me he adaptado a un rol más polivalente; me gusta estar en contacto continuo con el balón.

–No sólo ha evolucionado en lo deportivo. ¿Qué peso ha tenido su familia en su decisión?

–Ha sido una decisión grupal, tomada en familia. Ya tengo un hijo, y otro en camino... pero la decisión también es mía. Quería venir aquí. El objetivo es hacer un buen año y disfrutar del fútbol, que para mí es lo más importante. El proyecto del UCAM es ilusionante. Conseguir el ascenso, disfrutar de esa emoción, de ser líderes, y bueno, por qué no, volver de la mano al fútbol profesional en dos o tres años.

–A muchos les sorprende que haya bajado dos categorías en dos años. ¿Cómo lo vive a nivel personal?

–Muchos me lo dicen, que es un mazazo, que estoy loco... Pero bueno, yo creo que las categorías solo son un número. Creo firmemente en el proyecto; si no, no hubiese firmado dos años. Este año quiero disfrutar con el ascenso directo.

–Habla de disfrutar. ¿Espera encontrar con su regreso a Murcia algo que haya perdido por el camino durante estos cinco años?

–Bueno, aquí busco a la familia, la estabilidad y volver a disfrutar de pasar tiempo con mis amigos.

–El ascenso va a estar caro en un Grupo IV lleno de gallitos.

–Cuando salió el grupo, me sorprendió. Me parece el más fuerte de Segunda Federación. Hay grandes equipos como el Recre, el Melilla, el Águilas, la Minera... Va a ser un grupo difícil y competido, pero bonito. Tenemos que ir partido a partido, pero confío en el equipo, en que vamos a tirar para arriba.

–¿Se marca algún objetivo personal a nivel de cifras?

–No me marco ningún número... que luego te lo recuerdan (ríe). Al final, vengo para aportar lo que pueda desde la experiencia, con el recorrido que ya llevo. Quiero ser un jugador decisivo, tanto en goles y asistencias como en el juego.

–La última. ¿Es el ascenso directo el único objetivo que firma?

–Para mí sí. Mi única meta es el ascenso directo. Después, si toca jugar el 'playoff' se luchará, pero mi objetivo es el ascenso directo.