José Ruiz: «No quiero pensar en mi final, solo en ascender con el UCAM»

José Ruiz (Picassent, Valencia, 35 años) juega cada partido de fútbol como si fuera el primero. Es un viejo rockero del tercer escalón del ... fútbol español que no se fue al UCAM el verano pasado para retirarse y sí para dejarse la piel en el campo, como ha hecho siempre. Por eso el ex de equipos como el Zaragoza, Getafe, Huracán Valencia, Baleares, Lleida, Córdoba y Real Murcia se ha ganado un año más de contrato en el equipo universitario. Suma 30 partidos, todos de titular, 2.656 minutos en los que ha mostrado su implicación con un equipo que está a solo dos pasos de regresar a Primera Federación.

–¿Cómo ha sido todo?

–Tenía la opción de seguir si jugaba unos determinados partidos, es una fórmula por la que el club se asegura que estás bien para seguir y el jugador que se queda porque también estás bien y jugando. Ha sido algo bueno para los dos partes.

–¿Le queda mucha gasolina?

–Todo el mundo me lo pregunta. En los últimos años me estoy encontrando mejor que nunca, llego al final de los partidos muy bien, sin nigún bajo físico.

–¿Porque se cuidado mucho?

–Me tomo el fútbol muy en serio. Es verdad que cuando llega el verano intento desconectar, pero una vez que empieza la pretemporada intento cuidarme dentro de lo que puedo. Es mi forma de vida y me cuido todo lo que puedo. Tener familia me ayuda a estar tranquilo.

–¿Pensó en la retirada?

–No quiero pensar en el final, tengo una edad, pero hasta que el físico me respete voy a intentar jugar, es lo que me gusta, es lo que sé hacer, y una vez que no pueda o no me da para competir al máximo nivel me apartaré yo. Soy muy competitivo y no quiero arrastrarme.

–Está asentando en Murcia.

–Aquí estoy muy bien. Lo importante es que la familia esté a gusto y hemos encontrado el sitio idóneo. Mi mujer trabaja aquí y nos hemos amoldado muy bien. Puede que nos quedemos en Murcia cuando cuelgue las botas.

–Es curioso, pero el único ascenso que tiene fue con Germán Crespo, su actual técnico.

–A ver si se repite. Fui a Córdoba en Segunda Federación y ascendimos como primeros. Esta categoría es muy complicada, cualquier equipo te compite y los campos son muy difíciles. Se sufre mucho, es el barro, cuesta mucho, pero te acostumbras.

–¿Cómo se siente en el UCAM?

–Somos unos privilegiados; entrenamos a diario en césped natural y jugamos en un estadio grande. Es un club grande que merece estar más arriba.

–¿Qué le da el UCAM?

–Felicidad y estabilidad. Voy a entrenar todos los días con una sonrisa de oreja a oreja, no puedo pedir más. El UCAM es un club muy serio, el respaldo de la Universidad es muy importante.

–¿Y usted qué le aporta?

–Veteranía. He aprendido a estar más alegre en el día a día, ya no soy tan vinagre, pese a los malos momentos. Sigo siendo duro jugando y a veces me mosqueo, pero se me pasa pronto. Soy muy competitivo, hasta en los entrenamientos. Siempre doy el máximo.

–¿Ilusionado con el ascenso?

–Por supuesto, lo estoy deseando, tengo la ilusión y las ganas de un joven de veinte años.

–¿El sorteo ha sido cruel?

–Cualquier equipo te puede complicar la vida. Es una final de 'playoff' y vamos a intentar ganar los partidos y la eliminatoria. Jugar contra el Sabadell nos da un extra de motivación.

–¿Consejos para el 'playoff'?

–Jugar más con la cabeza que con el corazón. Tenemos un vestuario muy sano con gente joven, comprometida y sacrificada. Da gusto entrenar todos los días.

–¿Sigue al Real Murcia? ¿Qué le parece desde la distancia?

–Deseo que acabe segundo y que ascienda, es un club muy grande que no merece estar en Primera Federación. Ha sufrido mucho, le toca salir de abajo y asentarse en el fútbol profesional.