No mezcles estos productos de limpieza con vinagre: este es el peligro que corres Lo que parece una combinación inofensiva puede liberar gases peligrosos o anular el poder limpiador

Durante los últimos años, el vinagre se ha ganado un lugar privilegiado en los hogares como limpiador natural. Este producto, tradicionalmente usado para aderezar alimentos, ha demostrado ser un aliado eficaz para mantener la casa limpia, desinfectada y reluciente. Su bajo coste, origen ecológico y capacidad desinfectante lo convierten en una gran alternativa.

Sin embargo, aunque puede ser muy eficaz, el vinagre está compuesto principalmente por ácido acético, una sustancia que, al reaccionar con ciertos compuestos, puede generar gases tóxicos o productos corrosivos. Por ello, se recomienda no utilizarlo en superficies delicadas como las de piedras naturales, mármol o aluminio, que pueden dañarse o perder brillo con su aplicación.

También es importante tener en cuenta que existen ciertas combinaciones con vinagre que debemos evitar a toda costa, ya que pueden poner en peligro nuestra salud al generar reacciones químicas tóxicas, corrosivas o simplemente ineficaces

Productos que nunca deben mezclarse con vinagre

Agua oxigenada

Aunque tanto el vinagre como el peróxido de hidrógeno son conocidos por sus propiedades desinfectantes, juntos pueden generar ácido peracético, una sustancia corrosiva e irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Si se desean aprovechar ambos productos, los expertos recomiendan usarlos por separado y nunca en el mismo recipiente.

Bicarbonato de sodio

Es una de las combinaciones más populares en internet, pero también una de las más malinterpretadas. Al mezclarse, el vinagre (ácido) y el bicarbonato (base) se neutralizan mutuamente, generando dióxido de carbono y agua. El resultado es una mezcla burbujeante, pero sin capacidad limpiadora real. Además, guardarla en un recipiente cerrado puede causar acumulación de gas y provocar una explosión.

Jabones o detergentes

El vinagre puede inactivar los compuestos alcalinos de los jabones o detergentes, reduciendo su eficacia. Aunque no representa un peligro para la salud, sí hace que la limpieza sea menos efectiva. En otras palabras, es una combinación inútil más que peligrosa.

Lejía

Esta es, sin duda, la mezcla más peligrosa de todas. Cuando el vinagre entra en contacto con la lejía, se libera gas de cloro, un compuesto altamente tóxico que puede provocar tos, irritación ocular, dificultad para respirar e incluso daño pulmonar. Por ello se recomienda evitar por completo el uso conjunto de estos productos y ventilar inmediatamente si se produce una mezcla accidental.

Limpiadores comerciales

Los limpiadores multiusos o desinfectantes industriales suelen contener amoníaco, peróxidos, ácidos o cloro. Al combinarlos con vinagre, se pueden generar gases peligrosos o reacciones corrosivas que ponen en riesgo la salud y deterioran las superficies. Cada fórmula está diseñada para actuar sola, por lo que su uso combinado carece de sentido y puede ser perjudicial.

Percarbonato de sodio

El percarbonato libera oxígeno activo al disolverse, una reacción similar a la del agua oxigenada. Al mezclarse con vinagre, el ácido acelera esta liberación, provocando efervescencia, calor y presión. Esto puede causar derrames o roturas de envases y, además, reduce la eficacia blanqueadora del producto.

