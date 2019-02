MWC de Barcelona Unos pensando en el 5G y otros aún sin cobertura en casa Cambium Networks trabaja en el programa Wifi4EU de la Unión Europea para que en todas las ciudades y pueblos haya un mínimo de WiFi gratuito ISAAC ASENJO Barcelona Martes, 26 febrero 2019, 17:10

El 5G está hasta en la sopa. Al menos en el Mobile World Congress de Barcelona. En un lado, en otro e incluso en camisetas que lucen en los stand de la feria tenológica. Todos quieren estar hiperconectados y por lo visto estos días, esta conectividad no es una fantasía sino una realidad. No obstante aún en los tiempos que corren son muchos todavía los que deben sobrevivir con conexión GSM. Porque la banda ancha en España está en desigualdad y aún hay quien no tiene cobertura en su pueblo por mucho que se suba a lo más alto de la localidad. Por algunos rincones al 5G ni se le espera aunque puede que el Wifi esté a la vuelta de la esquina gracias al proyecto Wifi4EU que ha puesto en marcha la Unión Europea y en la que trabaja Cambium Networks para que en todas las ciudades y pueblos haya un mínimo de conexión gratuita. La compañía privada cuenta con experiencia en el asunto ya que fueron los que llevaron cobertura Wifi a un campo base en el Everest, a más de 5.000 metros de altura, o los que cedieron un integrador para dotar de cobertura a un campo de refugiados en Lesbos (Grecia).

Por lo pronto la iniciativa europea ha beneficiado a 224 ayuntamientos españoles con un primer paquete de ayudas que supone 15.000 euros por consistorio. Los beneficiados deberán comprometerse a mantener estos puntos en funcionamiento durante un mínimo de tres años y garantizar su conexión a la mayor velocidad posible. Cataluña y Andalucía son las dos comunidades autónomas con más ayuntamientos adjudicatarios. «En 2020, y de acuerdo con los objetivos de a Agenda Digital, todos los europeos, vivan donde vivan, deben tener acceso a Internet de calidad -un mínimo de 30Mb- y, el 50% de la población, acceso a internet con un ancho de banda superior a 100MB», señla la disposicion europea.