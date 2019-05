Aumenta el uso de internet: 50 días de navegación al año FOTOLIA INTERNET Las redes sociales se llevan toda la atención de los internautas JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Madrid Viernes, 31 mayo 2019, 06:54

El pasado 2018, los internautas pasaron en total casi dos meses de su vida de un año navegando por la red de redes o lo que es lo mismo un total de tres horas y cuartos de media al día, según el informe 'Online Nation' de la Oficina de Comunicaciones de Reino Unido (Ofcom), que ha analizado a los internautas británicos durante el pasado año.

Tiempo de navegación que ha aumentado en 11 minutos en comparación con los datos recopilados en 2017. Un alza que viene impulsada por los niños y los jóvenes adultos que han aumentado el tiempo que dedican a navegar por internet.

Además, ha aumentado el uso de Internet en dispositivos móviles, entendidos como tales la tablet y el móvil, siendo de un 75% con respecto al tiempo total que se pasa en internet. De este tiempo, el 68% se pasa en el smartphone, que ha aumentado un 44% con respecto a 2015, lo que se traduce en una media de 2 horas y 34 minutos al día.

Una gran parte del tiempo empleado en la navegación está dedicado a las redes sociales, ya que siete de cada diez usuarios adultos cuenta con un perfil en estas plataformas a las que se dedica uno de cada cinco minutos. La media total diaria alcanza los 39 minutos en Twitter, Snapchat, Instagram o Facebook.

Según el estudio, el 35% del tiempo total que se pasa en internet en Reino Unido es en páginas de Google o de Facebook. 9 de cada 10 usuarios visitan YouTube cada mes, pasando una media de 27 minutos al día en la página, la mayoría para ver música o para consultar vídeos de cómo se hace.

Todas las cifras del estudio han aumentado, salvo una. Uno de cada diez británicos no usa internet, un dato que permanece sin cambios desde 2014. Según el estudio, se trata de gente que se encuentra por encima de los 54 años, generalmente, y que aseguran que no lo utilizan porque no consideran que sea necesario.

Más de la mitad de los internautas encuestados asegura que los beneficios de internet superan a los riesgos, sin embargo, el número de adultos preocupados por los diferentes aspectos de internet ha aumentado en casi un 20% con respecto al año pasado, según Ofcom.

El 61% de los adultos y el 79% de los adolescentes de entre 12 y 15 años han sufrido alguna experiencia dañina online en el último año, siendo las redes sociales y, en particular Facebook, las mayores causantes de este tipo de sucesos. Es por ello, que más de la mitad de los adultos están de acuerdo con una mayor regulación de las redes sociales, de las plataformas de compartir vídeo y de los servicios de mensajería instantánea.