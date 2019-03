Así busca ligues Tinder

La mejor foto, con los retoques justos, pero necesarios. Así suelen ser los perfiles de Tinder y el resto de aplicaciones para ligar, ya que la primera impresión se basa en la imagen para atraer la atención del otro usuario o usuaria.

Sin embargo, el éxito o fracaso en la aplicación depende del algoritmo de Tinder y la fórmula secreta según la compañía es «usar la aplicación». «Damos prioridad a los matches potenciales que son activos y que están activos al mismo tiempo. No queremos haceros perder el tiempo con perfiles de usuarios inactivos», señalan en un post en su blog oficial.

Hace unos meses, se conoció el método por el cual Tinder daba prioridad a ciertos perfiles sobre otros. El sistema es conocido como Elo y que gracias a un método matemático realizaba un ranking de los usuarios de Tinder según su atractivo físico.

Por lo que a cuantas más personas deslizaban a la derecha en el perfil de un usuario, más alto era la puntuación Elo del usuario. Bajo esta premisa, Tinder se aseguraba de que personas con puntuaciones similares vieran el perfil de la otra, lo que significa prácticamente que solo se ven entre sí las personas consideradas atractivas por otros usuarios. «Elo es agua pasada en Tinder. Es una medida obsoleta y nuestra tecnología de vanguardia ya no la utiliza para nada», destaca la compañía. «Nuestro sistema actual ajusta vuestros matches potenciales cada vez que alguien desplaza vuestro perfil hacia la derecha o hacia la izquierda, y cualquier cambio en el orden de vuestros matches se refleja en 24 horas o así», añaden.

Las prioridades

Tener una bonita foto atrae a pretendientes o pretendientas, pero a Tinder y su algoritmo le da igual «No nos importa si eres negro, blanco, magenta o azul. Nuestro algoritmo no sabe si ganas 10 dólares o 10 millones de dólares al año. Y no vamos a mostrar primero a todas las rubias porque supuestamente son más divertidas. No creemos en los estereotipos».

Ahora el factor «clave» es la proximidad, explican. Según la compañía, la hora favorita de los españoles para conectarse a Tinder es las 10 de la noche y los días favoritos los lunes y es la app favorita de los jóvenes.

Dos de cada tres perfiles son hombres que viven sobre todo en hogares unipersonales y más de la mitad de ellos tiene menos de 35 años. Pero, estos datos al algoritmo de Tinder, ahora «no le interesan».