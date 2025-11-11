Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados En el sorteo extraordinarioi de este martes 11 de noviembre ha resultado premiado con 11 millones de euros el número 16204, serie 59

La ONCE tiene cinco sorteos extraordinarios al año y el sorteo 11 del 11 es uno de los más importantes. No solo su nombre coincide con el día 11 del mes de noviembre (11), sino que su premio principal es de 11.000.000 de euros.

Hoy martes 11 de noviembre de 2025 ha resultado premiado en este sorteo extraordinario el número 16204 con 11 millones euros por billete, serie 59. El reintegro a la primera cifra es el 1 mientras que el reintegro a la última cifra es el 4. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Además, también han resultado premiados con 1.000.000 euros los siguente números: 81237, serie 20; 84305, serie 103; 90998, serie 47; 24760, serie 120; 85184 serie 50; 69020, serie 56; 03667, serie 109; 74453, serie 10; 43952, serie 93; 89182, serie 44; y 21925, serie 120.

Premios del cupón diario de la ONCE

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie.

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra. (Reintegro a la cifra señalada con R).

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.