ONCE: Comprobar resultados del Cuponazo del viernes 25 de julio de 2025 En el sorteo de la ONCE de hoy viernes 25 de julio de 2025, ha resultado premiado el número 31634, serie 004

LA VERDAD Viernes, 25 de julio 2025, 22:01 Comenta Compartir

Hoy viernes 25 de julio de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 31634 con 500.000 euros por billete, serie 004. El reintegro a la primera cifra es el 3mientras que el reintegro a la última cifra es el 4. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

MÁS INFORMACIÓN Premios del sorteo de la ONCE del viernes 25 de julio de 2025

El premio del Cuponazo de la ONCE dota a cada uno de sus cupones con 40.000 euros. Además, si has acertado la serie, el premio asciende a 6 millones de euros. Una cantidad muy jugosa con la que tapar agujeros, pagar facturas, comprar un inmuble, poner en marcha esa idea o cambiar de coche.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN Comprobar todos los resultados de los sorteos de la ONCE

La ONCE reparte, además del cupón diario, el Cuponazo cada viernes, el Sueldazo los sábados y domingos, y el Eurojackpot los viernes. Si no se supera los 600 euros de premio, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día después. Esto significa que no se podrá recoger el premio una vez que pase ese plazo.

Comprobar todos los resultados de los sorteos de la ONCE

Esto cambia si la compra se ha hecho por la vía online en JuegosONCE. Una vez terminado el sorteo se te enviará un correo para comunicarte si has sido premiado o no. En el caso que sea así, se te ingresará de forma inmediata en la cuenta virtual que se podrá tranferir a una cuenta bancaria desde este servicio. Aunque hay que tener en cuenta que los premios superiores a 40.000 euros se tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%.

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.