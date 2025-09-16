La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se abanica en Córdoba durante la ola de calor de este pasado mes de agosto. Efe

El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso

Uno de cada tres días del estío de 2025 estuvo marcado por las olas de calor con temperaturas extremas que alcanzaron a 42 provincias

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:53

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado este martes que el verano de 2025 ha sido el más cálido no ya desde que hay ... registros oficiales, esto es desde 1961 (cuando se empezaron a medir las precipitaciones), sino también desde 1916, cuando este organismo comenzó a medir las temperaturas. Así las cosas, el verano de 2025 ha sido el más caluroso de, al menos, los últimos 109 años. Así lo ha señalado este martes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, en la rueda de prensa de presentación del balance climático del verano, en la que también ha avanzado que este otoño meteorológico (el trimestre septiembre, octubre y noviembre) será, en principio, más cálido de lo normal y con menos probabilidad de que sea una estación «especialmente lluviosa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  4. 4 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  7. 7 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  8. 8 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana 15 al 19 de septiembre en la Región de Murcia
  10. 10

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso

El verano más cálido desde 1916 abre paso a un otoño que será más caluroso de lo normal «y no especialmente» lluvioso