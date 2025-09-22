A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Marruecos ha declarado la guerra sin cuartel a sus perros callejeros, un exterminio en toda regla para las asociaciones animalista que, sin embargo, las autoridades ... magrebíes justifican por los problemas de salud pública que generan los canes, sobre todo por la transmisión de enfermedades infecciosas como la rabia. Pero ha sido la crueldad de las matanzas lo que ha alcanzado eco mundial conmocionando a todos. Hay vídeos y fotografías que ponen los pelos de punta. Perros moribundos encenagados en sangre o hacinados en jaulas diminutas; cadáveres de canes tiroteados (se aprecian los agujeros de las balas en el lomo) y arrumbados como basura en los vertederos; laceros sin uniforme ensañándose sin escrúpulos con los indefensos animales, que aúllan aterrorizados… un salvajismo que empaña la imagen que el país africano quiere presentar de cara al Mundial de Fútbol de 2030, del que es coorganizador junto a España y Portugal.

Se estima que hay tres millones de canes errantes en el reino alauita, sobre todo pululando en barrios de los extrarradios de las ciudades y en zonas rurales. Unos 300.000 pierden cada año la vida de forma violenta «como resultado de los brutales métodos de matanza de Marruecos», entre ellos la muerte acribillados a tiros y el envenenamiento por estricnina, que causa una muerte tremendamente dolorosa. Lo denuncia la Coalición Internacional para la Protección del Bienestar Animal (IAWPC en sus siglas en inglés), una alianza global de 26 organizaciones benéficas de animales, que ha exigido «detener de inmediato» la carnicería.

En las calles de Marruecos 3 Millones de canes vagabundos Hay tres millones de perros callejeros vagabundeando por las ciudades y pueblos de Marruecos, según las estimaciones de las organizaciones animalistas. La Sociedad Protectora SPA du Maroc calcula que unos 500.000 canes son capturados y exterminados cada año.

También lo corrobora a este periódico Ali Izddine (Rabat, 48 años), presidente de la Sociedad Protectora de Animales de Marruecos (Société Protectrice des Animaux du Maroc / SPA du Maroc), la primera que rompió el silencio sobre estas atroces aniquilaciones, lanzando una alerta con repercusión planetaria. «Los perros callejeros en Marruecos siguen siendo abatidos de forma cruel, principalmente mediante disparos o envenenamientos masivos organizados por ayuntamientos bajo la supervisión del Ministerio del Interior», describe Izddine, que lleva casi 20 años al frente de su asociación (ha rescatado a más de nueve mil perros) y que se expresa perfectamente en castellano tras residir en España entre 1997 y 2006, donde estudió Odontología.

Él compara estas campañas gubernamentales con una especie de «solución final» nazi. De ese modo, y salvando las distancias, («no busco equiparar víctimas humanas y animales») quiere ilustrar un 'canicidio' en el que el Estado marroquí aplica una política «planificada, organizada y repetida» de eliminación total de perros callejeros.

Cadáveres de perros arrojados a un vertedero. SPA du Maroc

La SPA du Maroc ha documentado estas ejecuciones sistemáticas en varias ciudades, principalmente en las seis sedes del Mundial, entre ellas Rabat y Casablanca, pero también en poblaciones más pequeñas y en las zonas rurales, «donde son envenenados directamente o abatidos a tiros en la vía pública», denuncia el presidente de la SPA. También lo ha hecho la IAWPC, que acusa a los llamados 'escuadrones de la muerte' de la limpieza de animales vagabundos «para que no estropeen» la imagen turística de Marruecos de cara al campeonato de 2030.

«Estos asesinatos ocurren a diario, a la vista de niños, turistas y comunidades locales», sostiene Les Ward, presidente de la IAWPC. «Es implacable, despiadado y absolutamente inhumano. Nos enfrentamos a un gobierno escurridizo y poco fiable. Hacen afirmaciones sin fundamento, como que los asesinatos han cesado, cuando todo marroquí sabe que suceden a diario», insiste Ward.

Programas de vacunación

Lo cierto es que Marruecos lleva desde 2019 adherido al programa Captura-Esterilización-Vacunación-Retorno o Liberación (Trup-Neuter-Vaccinate-Return, TNVR, por sus siglas en inglés), que busca reducir la población de canes vagabundos y evitar riesgos sanitarios, como la transmisión de la rabia por mordeduras. De hecho, el pasado mes de julio, el Gobierno marroquí anunció la aprobación de una ley centrada en la protección de los animales callejeros ante la «creciente amenaza» que representan para la salud y la seguridad públicas.

En declaraciones a la CNN, el jefe de la División de Salud Pública y Espacios Verdes del Ministerio del Interior de Marruecos cifró en 100.000 personas las que son mordidas cada año, y dijo que están trabajando con las autoridades locales para implementar el programa TNVR en cumplimiento de los estándares de bienestar animal. «No más matanzas, no más estricnina, necesitamos una solución ética», señaló.

Un perro callejero agoniza en un charco de sangre tras recibir un disparo. SPA du Maroc

Pero tanto las asociaciones animalistas marroquíes como los activistas internacionales se muestran escépticos, y creen que el TNVR nunca se ha aplicado de manera real. «El gobierno miente a la opinión pública internacional para proteger su imagen y el turismo. Declara que no mata perros y que está construyendo centros para aplicar el programa TNVR ordenado por su majestad el rey Mohamed VI. Pero lo que están construyendo no son verdaderos centros TNVR, sino perreras de exterminio. Decenas de perros callejeros son amontonados en pequeñas jaulas y nunca son liberados de nuevo, lo que equivale a matarlos lentamente. Nuestra organización estima que alrededor de 500.000 perros son capturados y exterminados cada año; más de 22 millones desde la independencia del país, en 1956», resume Izddine.

Ward, por su parte, opina que el punto de partida de este proyecto de ley debe ser «detener de inmediato el brutal y violento programa de matanza de perros para que tenga credibilidad y sea tomado en serio».

Animalistas de todo el mundo exigen que la FIFA intervenga para que se paren las matanzas

Ante este panorama, la IAWPC y otras organizaciones en defensa de los animales han puesto en marcha una campaña para denunciar a la FIFA las matanzas, exigiendo su intervención. La SPA envió en abril una carta a la FIFA pidiendo retirar a Marruecos de la coorganización del Mundial. Curiosamente en junio Izddine fue encarcelado bajo la acusación de varios cargos «fabricados», entre ellos homosexualidad, pornografía y posesión de drogas. Quedó libre en agosto y los tribunales desestimaron el caso. «Me mandaron a la cárcel por denunciar que el país no cumple con su compromiso de no matar perros callejeros», se lamenta.

Ampliar Uno de los refugios para perros callejeros en Tánger. AFP

Aquí, los animalistas del Pacma han preparado una carta modelo para que cualquier persona pueda pedir a la FIFA que exija a Marruecos un plan ético de control de estos canes (el programa TNVR). «Hemos tenido una alta participación», confirma Yolanda Morales, portavoz del Pacma, partido que lanzará en octubre una campaña que incluye vídeos de las matanzas. «La situación en Marruecos es muy delicada; las autoridades niegan las matanzas a pesar de las evidencias. Es imprescindible que la FIFA se pronuncie, se implique y ayude con el control ético de los animales», subraya Morales

Denuncia de Jane Goodall

Hay otras campañas internacionales en marcha. A la de IAWPC se han sumado voces tan respetadas como la reconocida primatóloga Jane Goodall, quien, en una carta abierta a los directivos de la FIFA, dice estar «absolutamente horrorizada» de ver al Gobierno marroquí «comprometido en matanzas a gran escala de perros callejeros como parte de un aparente esfuerzo por hacer que las sedes del Mundial sean más 'presentables' para los visitantes extranjeros».

A sus 91 años, la conservacionista británica y galardonada con el premio Príncipe de Asturias en 2003, se pregunta en la misiva «¿Cómo reaccionarán los aficionados al fútbol de todo el mundo, muchos de los cuales son amantes de los animales, cuando se enteren de esto?». Otras voces famosas como Brigitte Bardot, el actor de 'Downton Abbey' Peter Egan, o el comediante Ricki Gervais han condenado «la masacre».

También en España se han pronunciado otras organizaciones de defensa de los animales. Desde la Fundación Franz Weber, su portavoz Rubén Pérez, ha condenado «la limpieza» de perros callejeros «por su crueldad y por su ineficacia demostrada». A su juicio, la solución pasa por establecer campañas masivas de esterilización y vacunación, acuerdos con ONGs para gestionar a los animales «y evitar que enfermedades como la rabia sean la excusa para seguir matando animales. Quedan cinco años hasta la celebración del Mundial y hay margen», opina Pérez. Entretanto, la vida de los canes callejeros en Marruecos seguirá siendo más perra y sangrienta que nunca.