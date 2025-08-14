Puerta grande para Joselito de Córdoba y David Pardo en la Feria de Blanca

Francisco Ojados Blanca Miércoles, 13 de agosto 2025 | Actualizado 14/08/2025 00:00h. Comenta Compartir

La segunda novillada de la Feria de Blanca comenzó con un novillo de Aristrain que hizo plaza, por su alzada y romana. Le correspondió en suerte a David López, novillero que manejó con facilidad la capa antes de que el morlaco recibiera un fuerte puyazo. El de Colmenar Viejo brindó al público y tras una primera serie de derechazos , bien compuesta, el novillo buscó las tablas y el trasteo no llegó a coger vuelo. Con la espada estuvo hecho un pinchazo uvas.

El segundo de la tarde, cariavacado y escurrido de carnes, correspondió a Joselito de Córdoba. Se quedó debajo del percal el astado en el animoso saludo del novillero. El de Córdoba sacó a los medios al novillo con muletazos de buen gusto y ya en los medios ligó dos entonadas series con la diestra antes de echarse la muleta a la zurda y dibujar naturales de buen trazo. Finalizó su faena en la corta distancia tirando de alardes de valor. Mató a la primera, de una entera algo desprendida que necesitó la rúbrica del descabello. Fue premiado con las dos orejas y se aseguró la puerta grande.

Buenas hechuras tuvo el tercero de la tarde al que David López toreó con pulcritud de salida. Tras el paso por el caballo, Juan Carlos Rey colocó dos soberbios pares de banderillas. Tuvo el novillo sus complicaciones, faltó acoplamiento en una faena mal rematada con la espada.

El cuarto fue un novillo muy serio y astifino del hierro de Aristrain. Tuvo el novillo una embestida muy desordenada y rebrincada que exigía un oficio que el novel espada aún no posee. Pesa ello, Joselito nunca se descompuso. Esta vez, la espada no funcionó, y quedó sin premio.

En quinto lugar actuó vestido de corto David Pardo, de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo'. Lidió un becerro de Hermanos Segura al que recibió a portagayola. Luego hubo variedad y vistosidad en el manejo del capote por el novillero del Barrio del Carmen de Murcia, que también protagonizó el tercio de banderillas. Fue fluyendo una faena por ambas manos del mucho temple. El final, por bernadinas, tuvo ajuste y acabó en voltereta. Tras una estocada defectuosa, llegó otra en su sitio que desató la petición de trofeos. Dos orejas y puerta grande para el murciano.

