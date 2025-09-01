La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marta Farrero, cardióloga del Hospital Clínic de Barcelona, que ha coordinado el documento que relaciona la salud mental con la enfermedad cardiovascular. Francisco Avia

El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»

Cardiólogos españoles presentan un documento que relaciona el riesgo de sufrir un deterioro de la salud mental con los problemas cardiovasculares, y viceversa

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:05

Cuando un paciente entra por primera vez en la consulta de un especialista en enfermedades cardiovasculares, el médico le preguntará sin duda si es diabético ... o si tiene la tensión alta, pero será más difícil que se interese por su salud mental, si ha sufrido algún episodio de depresión, tristeza o angustia, si últimamente se siente más estresado e incluso si arrastra algún trauma de la infancia. Y lo cierto es es que plantear estas cuestiones puede salvar vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El preso acusado de matar a otro provoca un incendio en la cárcel de Campos del Río que obliga a evacuar una galería
  2. 2 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  3. 3

    La ola inmobiliaria, logística y de parques comerciales del país tiene acento murciano
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier para iniciar su formación como piloto militar
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  8. 8

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal
  9. 9 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  10. 10

    Alcaraz reina en el tedio para sacar billete hacia los cuartos de final

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»

El 30% de los enfermos del corazón desarrollan trastornos mentales, «lo que dobla la probabilidad de muerte»