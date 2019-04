Oposiciones a Policía Nacional: Qué hacer, qué hay que estudiar, requisitos y condiciones para conseguir una de las 2.600 plazas Se han aprobado 2.506 plazas para la Escala Básica y 100 para la Escala Ejecutiva LA VERDAD Jueves, 4 abril 2019, 13:08

Buenas noticias para todos los opositores al Cuerpo Nacional de Policia de nuestro país. Se ha aprobado la oferta de 2.606 plazas, cien para la Escala Ejecutiva y el resto para la Escala Básica. La convocatoria oficial se publicará próximamente en el Boletín Oficial de cada comunidad autónoma.

Los aspirantes que quieran participar en estas oposiciones deben ser mayores de 18 años y no haber alcanzado aun la edad de jubilación y además, poseer la nacionalidad española. Forma parte también de los requisitos no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No verse afectado por alguna de la causas de exclusión física o psíquica es otro de los puntos que debe cumplir el candidato. Otros de ellos son el compromiso de portar armas, la estatura mínima (1'60 m para las mujeres y 1'65 para los hombres) y la posesión del permiso de conducir tipo B.

En cuanto se publique la convocatoria, los opositores conocerán la fecha y lugar de las pruebas así como las tasas que deberán pagar para poder realizarlas. También se revelarán las fechas de publicación de instancias y el temario que deberán estudiarse los aspirantes.

Cuando se publique la lista provisional de admitidos los opositores dispondrán de diez días hábiles para subsanar cualquier error. Una vez confeccionada la lista definitiva llegará el momento de enfrentarse a las pruebas físicas y teóricas, la entrevista personal, el reconocimiento técnico y los psicotécnicos. Sera voluntario el ejercicio de idioma para subir nota.

Posteriormente, se publicará la lista definitiva de aprobados. Quienes figuren en ella pondrán rumbo a la Academia de Ávila, en la que permanecerán durante un año. Una vez superado, llegará el momento de la toma de posesión del cargo.