La superviviente rescatada por el Open Arms: «Me escapé de Camerún porque mi marido me golpeó» Miembros del Open Arms atienden a la única superviviente. / REUTERS La mujer rescatada con vida del Mediterráneo central asegura que policías libios les «golpearon» en alta mar | España autoriza a la ONG española a desembarcar a la superviviente y los dos cadáveres en el puerto de Palma AGENCIAS Miércoles, 18 julio 2018, 18:41

Josefa, la mujer que ha sido rescatada con vida del Mediterráneo central por la ONG españolas Proactiva Open Arms, es víctima de violencia de género en su país de origen, según el medio italiano Internazionale. «Soy de Camerún, escapé de mi país porque mi esposo me golpeó. Me golpeó porque no podía tener hijos», declara a este medio italiano que relata su historia.

Tiene 40 años y teme ser devuelta a Libia. «Libia no, Libia no», repite en francés. Según relata, antes del rescate estuvo en el mar dos días y dos noches. «Llegaron policías libios y empezaron a golpearnos», asegura al medio italiano, aunque apenas recuerda más detalles.

Este miércoles España ha aceptado la petición de la ONG española Proactiva Open Arms de desembarcar en un puerto español a Josefina y a los cadáveres de una mujer y de un bebé que este martes fueron encontrados por la ONG en plena operación de rescate en el Mediterráneo Central, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Estas mismas fuentes han precisado que la llegada de los dos barcos de la organización -Open Arms y Astral- está prevista para el sábado 21 de julio al puerto de Palma. Según han asegurado, lo primero que se le facilitará a la superviviente es atención médica y sanitaria, al tiempo que han hecho hincapié en el «tratamiento digno» de los fallecidos.

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol, ha ofrecido Mallorca a Proactiva Open Arms para que puedan desembarcar. A través de su cuenta oficial de Twitter, Armengol ha manifestado que desde Baleares ofrecen su ayuda y solidaridad a la entidad y ha dicho que desde la Conselleria de Servicios Sociales se coordinarán los trámites.

Desde Balears ofrecemos nuestra ayuda y solidaridad al @openarms_fund para que Josefa pueda desembarcar en Mallorca. Desde @IB_Social coordinaremos los trámites. No cabe indiferencia ni mirar a otro lado. ¡Actuemos ya!https://t.co/mF6rAeyyOX — Francina Armengol (@F_Armengol) 18 de julio de 2018

Proactiva ha anunciado este miércoles que sus dos barcos ya se están dirigiendo a costas españolas, tras solicitar al Centro de Coordinación Marítimo español que asuma la operación de rescate de la ONG en la que halló ambos cuerpos y a una mujer moribunda en el mar.

La organización ha rechazado el desembarco en un puerto italiano porque «presenta muchos factores críticos». En este sentido, recuerda las declaraciones del ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, que tachó de «mentiras e insultos» la documentación ofrecida por la ONG para la operación de salvamento. Además, ha expresado su temor por la protección de la mujer superviviente y «su completa libertad para testificar en condiciones de tranquilidad y seguridad».