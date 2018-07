«Mamá, ya lo maté, si no es para mí no es para nadie» Ana María García Hevia y Miguel Ángel Suárez Menédez. La detenida cuenta con antecedentes por agresión y por provocar incendios LA VERDAD Miércoles, 18 julio 2018, 12:25

«Estoy muy mal, esto es horrible», reconoce Belén Hevia, madre de Ana Garcia Hevia, la joven de Lugones que acabó con la vida de su pareja asestándole treinta puñaladas mientras dormía. El crimen se cometió durante la madrugada del martes, en la casa de los padres de ella. A lo largo del día de hoy, la joven de 28 años pasará a disposición judicial.

«Empezaron a discutir y él dijo que se quería ir, al final que se quedaba y se fueron a la cama, no supe más hasta que me despertó», relata la madre de la detenida a El Comercio los acontecimientos de la noche del crimen. «Mamá, se acabó, ya lo maté, si no es para mí no es para nadie», con estas duras palabras despertaba Belén, descubriendo que su hija había acabado con la vida de su pareja.

La joven había sido detenida en otra ocasión por la quema de contenedores y tiene antecedentes por agredir a una mujer a la que intentó robar el bolso. «Tuve muchos problemas con ella, pero no creí que fuera capaz de hacer algo así», añade la madre de la detenida.