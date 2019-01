El hombre que no se quitó el palillo de la boca ni para la foto del DNI EL COMERCIO «Es muy gorda la que lié, parece que ha triunfado la foto» LA VERDAD Jueves, 31 enero 2019, 13:22

Este leonés al que sus amigos llaman 'Panita' presume de la foto de su DNI, en la que sale con un palillo en la boca, ese utensilio que muchos utilizan para higienizar su dentadura después de cada comida. La imagen ha revolucionado Twitter, donde se ha compartido más de 5.000 veces y acumula ciento de comentarios. «Es muy gorda la que lié, parece que ha triunfado la foto», afirma el protagonista a 'El Comercio'.

«Acuérdate de quitarl el palillo, anda...» le dijo su tía, conocedora de su afición a llevar este objeto en la boca, al saber que iba a renovarse el DNI. Su tío y su hermano, presentes durante la conversación, espetaron: «no hay huevos a hacerte la foto del DNI con el palillo en la boca«. »Os apuesto una cena a que lo consigo«, concluyó Sergio.

Y así fue. Sin embargo, la normativa indica que en la imagen el individuo debe aparecer de frente, con la cabeza al descubierto, sin gafas de cristales oscuros o cualquer otra prenda que dificulte su identificación. Por la razón que fuera, un despiste de la funcionaria o la suerte, 'el Panita' se salió con la suya. «Lo cierto es que no me lo creía hasta que no vi el DNI en mis manos, pensaba que no me iban a dejar», declaró el joven.

Ante esta costumbre tan peculiar, este leonés declaró: «Siempre llevo en la cartera tres o cuatro palillos porque nunca se sabe cuándo voy necesitar esta herramienta sencilla pero eficaz».