La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta). Efe

La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina

Salvador Illa destaca que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio afectado

T. Nieva

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:04

Comenta

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros ... que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote. Ha dicho que estos centros «no son más de 5» y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva, en declaraciones este sábado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  2. 2 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  6. 6 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  8. 8

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  9. 9

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  10. 10

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina

La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina