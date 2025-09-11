La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pez cebra J.M.L.

Un gen del pez cebra desvela mutaciones relacionadas con problemas oculares graves

La investigación, en la que han participado varios hospitales y facultades de España, se ha basado en el estudio de este pez, que comparte el 80 por ciento de su genoma con el ser humano

J.M.L.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:58

Un pez cebra modificado genéticamente ha permitido descubrir la función de un gen clave en enfermedades genéticas oculares raras que afectan principalmente a la visión ... como la dislocación del cristalino. La investigación, en la que han participado la Facultad de Medicina de Albacete, la Facultad de Óptica y Optometría y el Instituto de Investigaciones Oftalmológicas de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) ayudará a entender las causas de estas enfermedades y abre la puerta a la búsqueda de nuevas terapias para los pacientes afectados.

