La forma correcta de tirar una lata de Coca-Cola a la basura Las latas aplastadas son el quebradero de cabeza de los trabajadores de las plantas de reciclaje LA VERDAD Jueves, 21 marzo 2019, 12:10

¿Aplastas las latas de Coca Cola u otros refrescos antes de tirarlas a la basura? Si lo haces probablemente sea porque piensas que facilita su reciclaje pero te equivocas. Lo estás haciendo mal. Debes introducirlas en el contenedor con su forma original para no dificultar la recuperación de materiales. Los trabajadores de las plantas en las que se separan los desechos no identificarán bien las latas de aluminio si estas están aplastadas y, en consecuencia, no se reciclarán de forma eficaz.

Esto es mucho más peligroso si tu ciudad tiene una planta de reciclaje único, en la que confluyen todo tipo de residuos y es mucho más difícil diferenciarlos. Para saber si tu ciudad es de flujo único o múltiple solo tienes que fijarte en los contenedores que están colocados en las calles. Si hay uno para papel y cartón, otro para envases, otro para basura orgánica y otro para vidrio significa que la planta de reciclaje es múltiple. Si, por el contrario, hay un solo contenedor, la planta será de flujo único.

«Cuando recolectamos el material, este está contaminado hasta en un 25%, pero para venderlo debe tener menos del 1%», señala Susan Robinson, directora senior de sostenibilidad y política de Waste Management, una compañía que gestiona 100 instalaciones de clasificación de reciclaje en América del Norte.