La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato que sufría el niño de cuatro años asesinado en Almería

Había un expediente abierto tras la denuncia de su madre a su pareja sentimental, ambos detenidos por su muerte, por violencia doméstica sobre el crío

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:14

Comenta

La Fiscalía de Menores había abierto un expediente tras la denuncia por violencia doméstica sobre el pequeño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia en una playa de Garrucha el pasado miércoles por la noche, y los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería actuaron «en tiempo y forma a instancias» del órgano ya que, según confirman, «solicitaron el pasado 18 de noviembre un informe» de la situación que atravesaba el menor.

Ahora, su muerte ha destapado una oleada de preguntas sobre si su fatal desenlace podría haberse evitado. El caso continúa bajo secreto sumarial y los detenidos, su madre y la pareja sentimental, pasarán hoy a disposición judicial para declarar ante los hechos como sospechosos del crimen que ha consternado a la ciudad de 10.000 habitantes.

Según trasladan a este periódico, los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería, con un equipo formado por educador, psicólogo y trabajador social, realizaron el 20 de noviembre una entrevista con la madre. Esta entrevista inicial se habría completado con «una visita al domicilio», prevista para este jueves, 4 de diciembre, «que nunca se pudo realizar» ante la muerte de Luca, cuyo cuerpo sin vida apareció la noche del miércoles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  2. 2 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  6. 6 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
  8. 8

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  9. 9

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  10. 10

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato que sufría el niño de cuatro años asesinado en Almería

La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato que sufría el niño de cuatro años asesinado en Almería