La empresa de Ciudad Real donde murió una trabajadora por una explosión estaba expedientada por infracción grave La explosión causó heridas muy graves a otros dos trabajadores de la planta

Ciudad Real Martes, 28 de octubre 2025

La planta de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real) en la que el lunes falleció una mujer de 51 años y resultaron heridos muy graves con quemaduras otros dos trabajadores de 31 y 58 años tenía abierto un expediente por una infracción grave. Así lo confirmó este martes la delegada de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, quien añadió que la empresa, perteneciente al Grupo Athisa, «había solicitado un permiso para poder ampliar el volumen de productos a tratar y dijimos que no les autorizábamos».

Según informó Blanca Fernández, la petición estaba relacionada con un proyecto de investigación cuyo plazo finalizó el pasado 9 de octubre y «aunque el 2 de octubre solicitó una ampliación, se les denegó». «Esa investigación ya había sido completada según el criterio técnico y, en todo caso, tenía que cumplir una serie de medidas complementarias que ya se habían detectado como deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador», indicó la delegada de la Junta de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

Luto y protesta

Por su parte, el Ayuntamiento de Socuéllamos -localidad de 12.000 habitantes- decretó este martes dos días de luto oficial en señal de duelo y los sindicatos anunciaron la convocatoria de una movilización el próximo viernes ante la sede de la patronal de Ciudad Real para exigir más seguridad en el trabajo. En opinión de la secretaria general de Salud Laboral de CC.OO. en Castilla-La Mancha, Raquel Payo, «algo ha debido de fallar en la prevención de riesgos laborales para que explotara un depósito que contenía productos químicos con niveles de toxicidad e inflamación muy altos y no sabemos si los trabajadores tenían la formación adecuada y los equipos de protección necesarios».

Esta planta de tratamiento de residuos sanitarios abrió sus puertas el pasado mes de marzo y desde entonces las plataformas Stop Biometano Socuéllamos y Stop Planta de Residuos Médicos de Socuéllamos habían manifestado su rechazo por manipular residuos infecciosos. El portavoz del primer colectivo, José María Requena, expresó este martes su frustración «porque hemos presentado multitud de recursos de reposición al Ayuntamiento de Socuéllamos para que no obtuviera licencia y se anulara la licencia de actividad». Desde el Ayuntamiento de Socuéllamos, el teniente de alcalde, José Luis Romero, confirmó que la Junta de Gobierno Local de este consistorio levantó la pasada semana la paralización de la actividad de esta planta, por lo que tenía autorización para seguir funcionando con normalidad.