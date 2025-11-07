La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guardia Civil retira los cuencos de agua envenenada. Guardia Civil

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

El arrestado se dedicaba a envenenar colonias felinas arrojando sustancias tóxicas en cuencos de agua

J.M.L.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre por haber matado a más de cien gatos en el último año y a unos cincuenta en los últimos cuatro meses en Villaluenga de la Sagra (Toledo). Se le considera autor de un delito continuado de maltrato animal.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por un vecino de esta localidad de 4.200 habitantes que alertó a la Guardia Civil de una elevada mortandad de las colonias felinas de este pueblo. En su denuncia indicó que sospechaba del envenenamiento como causa de estas muertes ya que, debido a su profesión sanitaria, conocía la sintomatología que el veneno produce en el organismo de los seres vivos.

Los agentes descubrieron en sus pesquisas la presencia de agua envenenada en cuencos repartidos en un parque y en el patio de una vivienda donde se hallaron varios gatos muertos. La vivienda resultó ser propiedad del hombre a quien se atribuye esta matanza de gatos.

En el esclarecimiento de este caso, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid adonde se han trasladado varios gatos muertos para realizarles una necropsia y poder determinar la presencia de sustancias tóxicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  2. 2

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  3. 3

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  4. 4

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  5. 5

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  6. 6 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  7. 7 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  8. 8 Varios detenidos en una redada antidroga en el barrio murciano del Infante
  9. 9

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  10. 10

    La Fiscalía apunta a que el centro donde se operó a Sara Gómez no contaba con la licencia necesaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año

Detenido un hombre en Toledo por haber matado a más de cien gatos en el último año