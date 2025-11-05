La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bus de la EMT de Madrid. EP

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

El arrestado de 26 años tuvo conductas inapropiadas con la chica y portaba un arma blanca

EP

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:23

Comenta

Agentes de la Policía Municipal detuvieron el pasado lunes a un varón de 26 años acusado de agredir sexualmente a una joven de apenas 21 años en el interior de un autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de la capital, según ha informado la Policía de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cuando el autobús se encontraba frente al Hospital 12 de Octubre, y hasta el lugar se desplazaron agentes tras ser alertados por el propio conductor, según ha indicado este miércoles la propia vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

A su llegada al lugar, los agentes recogieron el testimonio de la víctima, que afirmaba haberse sentido acosada y sufrido conductas inapropiadas por parte del presunto agresor, a quien además se le incautó un arma blanca y fue detenido.

Sanz ha aprovechado la ocasión para poner en valor la intervención de la Policía Municipal, y también al conductor de la EMT por «haber actuado de manera tan rápida» y permitir que las autoridades pudieran «atajar la situación antes de que fuera a mayores».

En concreto, el chófer del autobús reaccionó activando el protocolo de emergencia y comunicando la situación al centro de control que a su vez fue quien dio el aviso a la Policía. El detenido es de nacionalidad española pero nacido en Países Bajos, según 'El Mundo'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Agustinas se marchan de Murcia
  2. 2 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  3. 3 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  4. 4 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  5. 5 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia
  6. 6 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  7. 7

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  8. 8 Un bar desvela su secreto para multiplicar las propinas con facilidad: «Aumentaron un 78%»
  9. 9

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  10. 10

    Volver a trabajar más allá de los 50: «Llega un momento en que te hundes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid

Detenido un hombre por una agresión sexual en un autobús de Madrid