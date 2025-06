El cómico murciano Jaime Caravaca se pronuncia sobre la agresión que sufrió en 2024: «Ha sido el año más difícil de mi vida»

P.S.M.R Miércoles, 4 de junio 2025, 17:44 Comenta Compartir

Jaime Caravaca, cómico y excolaborador del programa 'La Resistencia', estuvo en el punto de mira el pasado año, cuando fue agredido durante una actuación en directo. Mientras realizaba un monólogo en el local Beer Station de Madrid, Alberto G. (alias 'Pugilato') subió al escenario y le pegó un puñetazo.

Pugilato es muy conocido en redes sociales por estar relacionado con movimientos de ultraderecha y es el líder de un grupo de rock en cuyas canciones se incluyen mensajes contra la inmigración o los homosexuales. Ya se había visto envuelto en polémica después de mostrar su apoyo al supremacista que mató a medio centenar de personas en una mezquita de Nueva Zelanda, lo que le valió que la Fiscalía solicitase cuatro años de cárcel por delito de odio.

La disputa entre este y Caravaca venía de tiempo atrás, cuando Pugliato subió una publicación a X en la que aparecía posando con su hijo de tres meses y el cómico respondió: «Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte a mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo».

La respuesta de Pugilato no se hizo esperar: apareció en una de las actuaciones de Caravaca, lo arrinconó y le propinó un puñetazo y un bofetón ante la atónita mirada de los presentes. «Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de tres meses», informó el agresor al público.

Esto ocurrió en junio de 2024, y a pesar de que Caravaca pidió disculpas a Pugilato y este las aceptó, el cómico aún sufre las consecuencias de una agresión que, según afirma, «no es la manera de resolver las cosas».

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Caravaca «conmemoró» el aniversario del incidente y explicó cómo se ha sentido durante lo que define como «el peor año de su vida». «La mayor decepción que he podido llevarme este año ha sido comprobar la cantidad de escoria humana que hay», añadió.

Según contó, a lo largo de estos meses ha recibido mensajes como «pocas te dieron», «para lo que dijiste, tendrías que estar muerto» o «yo te pegaba dos tiros y te dejaba flotando bocabajo». «Sois todos personas maravillosas», ironizó. Sin embargo, señaló que, aunque lamenta lo sucedido, ha aprendido muchas cosas. «De todo se saca una bella conclusión… en este caso, también alguna más amarga», bromeó.

El antiguo compañero de Broncano dedicó unas duras palabras a todos los que le comentaron por redes sociales acusándolo de «pederasta» o de «abusador de niños»: «Me parece una de las cosas más impresionantes que jamás hubiera esperado. No sabéis leer, no habéis cogido un diccionario en la vida. No tenéis ni idea de dónde están los verdaderos monstruos», afirmó con rotundidad. «No estoy juzgado, estoy en la calle. Pero esto sólo se le perdona a futbolistas, a empresarios, a curas y a toda esta gente. Qué maravilla», añadió, sarcástico.

Caravaca cerró el vídeo, que ya cuenta con más de 1000 me gusta en Instagram, mandando un mensaje claro a todos sus detractores: «Si os habéis quedado a gusto, pues muy bien. No tenéis mi simpatía, igual que yo no tengo la vuestra». «Empate, cada uno a lo suyo, y sigamos haciendo comedia», concluyó.