Se acerca el cambio de hora de invierno de 2025: apunta la fecha para ajustar el reloj El objetivo es aprovechar al máximo la luz natural

El inicio de otoño trae consigo una cita muy importante en el calendario: el cambio de hora. Este ajuste, que marca la transición al horario de invierno, tiene como objetivo aprovechar al máximo la luz natural durante los meses en que los días se acortan progresivamente. Una cuestión no exenta de polémica que busca contribuir a un menor consumo energético con solo modificar 60 minutos el reloj.

Lo cierto es que no todos reciben esta modificación con entusiasmo. Para muchos, supone una alteración significativa en sus rutinas diarias: puede afectar al sueño e incluso a la productividad. Esta dificultad de adaptación ha sido una de las principales críticas a este sistema, ya que algunas voces sostienen que los posibles beneficios energéticos no compensan el impacto en el bienestar y el ritmo biológico de las personas. Esta actualización se hace dos veces al año: en marzo se pasa al horario de verano y en octubre al horario de invierno.

Por el momento, tan solo están confirmadas las modificaciones comprendidas entre 2022 y 2026, aunque esto no significa que no se vayan a producir más. El motivo es que la normativa europea exige publicarlos en bloques de cinco años. Por lo tanto, si la situación sigue como hasta ahora, próximamente se dará luz verde al calendario correspondiente al periodo 2027-2031.

¿Se adelanta o se atrasa?

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya tiene fecha para la siguiente transición: la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre. Las manecillas deberán retrasarse 60 minutos en esta fecha. En la práctica, cuando el reloj marque las 3.00 horas, habrá que volver a las 2.00. Así, la actualización regalará una hora de sueño a quienes estén durmiendo.

Una de las dudas más frecuentes es qué ocurre si estás trabajando cuando se produce el cambio. En muchos convenios colectivos o contratos está regulado cómo se compensa esa hora adicional: puede abonarse como extraordinaria o bien aprovecharla para otro momento. No obstante, hay que consultar con la propia empresa qué hacer en cada caso. Lo que está claro es que a partir del último domingo de octubre amanecerá y anochecerá antes.

