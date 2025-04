Compromiso y responsabilidad con la Semana Santa cartagenera

Lydia Martín Viernes, 11 de abril 2025, 00:06 Comenta Compartir

Representar la Semana Santa de Cartagena es un honor, un privilegio y también una responsabilidad. Es por eso que cuando el Procesionista del Año, el Pregonero y la Nazarena Mayor reciben la llamada de la alcaldesa para anunciar el nombramiento, la emoción y los nervios conviven en los corazones cargados de fe de estas tres personas que se preparan para vivir una liturgia totalmente diferente a sus antecesoras.

José López García fue presidente, durante 17 años, de la Agrupación del Santo Sepulcro y Expolio de Jesús, y ahora es presidente de honor. Lleva 64 años de sus 78 vinculado a la Semana Santa cartagenera, siendo además hermano del Cristo del Socorro, ayudando en el alumbrado de tronos y achotes. Pero no se imaginaba que le honrarían como Procesionista del Año. «Lo recibo con mucha alegría y felicidad», comparte. Estaba en La Palma comiendo con unos amigos cuando le llamaron por teléfono para decirle que la alcaldesa quería hablar con él, lo que pensó que se debía al centenario de la agrupación, traduciéndose en una absoluta sorpresa.

«Es algo que no te imaginas nunca», subraya también la Nazarena Mayor, María Ángeles Valverde, que se muestra contenta de que piensen en ella para este cargo que nunca había imaginado protagonizar, ya que está involucrada en su cargo de camarera vistiendo a la Virgen del Primer Dolor, cuidando su ajuar, su ropa y preparándola para los actos de la agrupación y cofradía desde 2004. «La Semana Santa la llevo en mi corazón y forma parte de mi vida», añade. Y es que en su familia la vinculación con esta liturgia está muy arraigada: su marido ha sido presidente de la Virgen durante 20 años y ahora el relevo lo ha cogido su hija. Es consciente de que representa a la mujer cartagenera procesionista, lo que es para ella una «gran responsabilidad», de la que espera «estar a la altura».

A Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UCAM y cronista oficial de La Unión, la noticia le llegó en octubre del pasado año. «Daba una charla en la formación cofrade california y justo llegó la alcaldesa con los hermanos mayores y dio la noticia a los californios que había allí. Fue emocionante porque fue delante de un montón de gente y todo el mundo se alegró», recuerda. «Para un cartagenero lo más importante y bonito que se puede hacer a nivel emocionales el pregón de Semana Santa», indica.

Padres, creencias, ciudad

El pasado 8 de marzo tuvo lugar el pregón de la Semana Santa, un acto que Wandosell suponía que algún día podría caer en él, pero nunca imaginó que sería tan pronto. Lleva desde que nació apuntado en el San Pedro, del que ha sido portapasos muchos años, y su padre fue fundador de la Agrupación Coronación de Espinas. «Siempre he estado vinculado y la he vivido desde el punto de vista religioso», señala. Es por eso que en su pregón quiso transmitir un homenaje a sus padres, sus creencias y su ciudad. «Tres cosas tan sencillas y tan bonitas», con las que siente que ha tocado los corazones de mucha gente. «Todavía me para la gente por la calle que no me conoce para decirme que le encantó y que le ha recordado muchas vivencias», cuenta emocionado.

También acercó sus vivencias más allá del guión, contando de forma sincera su modo de vivir esta liturgia. «Uní Cartagena y La Unión y la relación entre ambas semanas y su historia», rememora, para lo que estuvo acompañado del guitarrista flamenco Pablo Barrionuevo. Muchas horas de «trabajo y sentimiento» en las que ha puesto el corazón, y eso «ha hecho que le llegue a la gente».

Una semana diferente

Los tres representantes de esta Semana Santa en Cartagena transmiten sus ganas de implicarse en todos los actos, incluyendo aquellos que por su vinculación a sus agrupaciones no siempre pueden disfrutar, aunque son conscientes de que no es posible llegar a todo. «Todas las noches tengo actos y todos te invitan por ser Pregonero», cuenta Wandosell, que espera con ilusión el momento de esperar al San Pedro en la puerta del Arsenal y defenderlo ante el Almirante para que no lo arreste, o salir de la Pescadería con el Jesús.

«Es una Semana Santa muy especial porque te permite descubrir los actos de las demás cofradías», indica Valverde, que comparte lo que le gustaría que hubiera un «orden» para que no coincidieran los actos y poder verlos todos. «Al final hay que seleccionar, porque quieres cumplir con todos porque los representas, pero es imposible», señala. No obstante, espera una «Semana Santa plena», para la que le pide a la Virgen que le dé fuerzas.

Con igual pesar lo transmite José López, que de antemano se disculpa por los actos en los que no va a poder estar por esa coincidencia de horarios, aunque asegura que va a intentar salir en el Cristo del Socorro al igual que con los californios y la cofradía del Resucitado. «Va a ser muy distinta, porque hemos tenido la suerte de que a mi esposa la Agrupación del Sepulcro en este centenario la han nombrado madrina y va a participar en la procesión. Vamos a disfrutar como no hemos disfrutado ninguna Semana Santa», concluye.