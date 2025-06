«Los supervivientes del cáncer nos inspiran y enseñan»

EFQ Cartagena Miércoles, 4 de junio 2025, 23:51 Comenta Compartir

El 70%. Este es el objetivo de supervivencia que se ha marcado la Asociación Española contra el Cáncer para 2030; en la actualidad, la tasa de supervivencia -más de cinco años tras el diagnóstico- es del 55% para hombres y del 61% para mujeres. «Hoy, más personas que nunca sobreviven al cáncer, gracias al diagnóstico precoz, los avances en los tratamientos personalizados y una atención multidisciplinaria centrada en el paciente», explica José Balsalobre, oncólogo médico del Hospital Ribera Virgen de la Caridad de Cartagena.

Cada primer domingo de junio se conmemora el Día Internacional del Superviviente de Cáncer, una fecha que invita a reflexionar y, sobre todo, a celebrar. «No es un día más en el calendario, sino una jornada profundamente simbólica, cargada de rostros, nombres propios e historias que guardo en mi interior», confiesa el doctor, quien atesora decenas de casos: «Pienso en los pacientes a quienes he podido acompañar desde el diagnóstico hasta la remisión».

La felicidad compartida comprende un camino no exento de obstáculos. «También he visto el miedo en sus ojos y en sus gestos, sus silencios al meditar si hacer una pregunta cuya respuesta quizás no quieran conocer y, por supuesto, esa última sonrisa cómplice cuando la enfermedad ha tomado un camino que ninguno de los dos hubiera querido, como un apretón de manos silencioso entre dos personas que ya no necesitan usar palabras para despedirse por última vez», reconoce con satisfacción.

Este colectivo, una vez supera la enfermedad, tiene que enfrentarse a nuevos retos, como el seguimiento médico, los efectos secundarios tardíos, la reinserción laboral, la adaptación emocional y, en muchos casos, la reconstrucción de un nuevo proyecto de vida. Ante este escenario, el especialista exige el desarrollo de políticas de salud y estrategias asistenciales centradas en el seguimiento integral de los supervivientes.

Al respecto, Balsalobre se muestra partidario de hacer referencia a estas personas con el apelativo cariñoso 'supervivientes', aunque no siempre les resultada cómodo. «Yo lo veo como un reconocimiento», justifica el oncólogo, argumentando que «han atravesado una tormenta que lo cambia todo y cada uno ha salido victorioso a su manera». Añade que «incluso en la última derrota hay victoria si uno eligió cómo luchar, porque morir con dignidad y con amor también es una forma de vencer».

El doctor del Hospital Ribera Virgen de la Caridad de Cartagena transmite su «más profundo respeto» por todos los supervivientes: «Ustedes no solo han sobrevivido, sino que nos han inspirado y nos han enseñado. Nos han recordado a todos lo frágil y valiosa que es la vida». También hace extensible su «más sincero reconocimiento» a sus colegas sanitarios: «Aprendemos cada día que curar no siempre es posible, pero acompañar sí lo es. Que, incluso cuando la enfermedad no mejora, la persona puede seguir siendo dueña de sus decisiones. Sigamos mirando a cada paciente como lo que es: una vida única, una historia que merece ser contada». Para terminar, el médico da las gracias a sus pacientes por «permitirme ser parte de vuestra experiencia, que sí importa».

