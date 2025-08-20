El Hospital Quirónsalud Murcia revisa la salud de la plantilla del UCAM Murcia CB antes del inicio liguero

Los jugadores de la primera plantilla masculina del UCAM Murcia CB han pasado, un año más, sus reconocimientos médicos de inicio de temporada en el Hospital Quirónsalud Murcia, un paso imprescindible para garantizar que afrontan la competición en las mejores condiciones físicas.

Las pruebas realizadas han incluido analítica completa, ecocardiograma y electrocardiograma bajo la supervisión del doctor Matías Pérez, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Murcia, procedimientos esenciales para asegurar el estado óptimo de salud de los deportistas y prevenir cualquier riesgo durante la temporada.

Como Servicio Médico Oficial del UCAM Murcia CB, el Hospital Quirónsalud Murcia no solo vela por la salud del equipo en cada partido y entrenamiento, sino que también mantiene un compromiso firme con la prevención, la recuperación de lesiones y el seguimiento médico personalizado.

Compromiso con la salud y el deporte en la Región de Murcia

Además de su compromiso con el UCAM Murcia CB, el Hospital Quirónsalud Murcia es también Servicio Médico Oficial del Hozono Global Jairis, equipo femenino de la Liga Femenina Endesa, del UCAM BSR de deporte adaptado y de la Asociación Deportiva Infante. Esta labor refuerza su papel como referente en la atención sanitaria al deporte de élite y de base en la Región de Murcia, acompañando a los equipos en la prevención, el tratamiento y la recuperación de lesiones, y fomentando hábitos de vida saludables entre deportistas y aficionados.

