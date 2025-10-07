La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La ministra Mónica García durante una comparecencia, el mes pasado, tras el Consejo de Ministros. EFE

Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia prácticamente no hacen ni una interrupción en hospitales públicos y otras cuatro autonomías no pasen del 10%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Dos años y medio después de aprobada la nueva ley de salud sexual y reproductiva uno de sus puntos centrales sigue sin cumplirse. El 79% ... de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España el año pasado, casi de ocho de cada diez, se practicaron en clínicas privadas concertadas. Una mínima mejora sobre el año anterior (tres puntos) que la ministra de Sanidad considera positiva, pero todavía «insuficiente». Las cifras, anticipadas hace días por el ministerio, se incluyen en un informe realizado por el Ministerio de Sanidad sobre la situación del aborto en las distintas autonomías españolas y conocido hoy por el Consejo de Ministros.

