La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bolsa de cannabis. Reuters

El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto

El Consejo de Ministros ofrece una alternativa para los pacientes que no responden a tratamientos convencionales, siempre que un médico especialista lo considere

David Hernández

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que autoriza el uso de medicamentos que contengan cannabis en su elaboración. Esta propuesta ... del Ministerio de Sanidad supone un hito sin precedentes, ante la regulación de una fórmula medicinal que levanta controversia por sus posibles efectos. Dichos medicamentos estarán disponibles solo para personas que no encuentren solución en sus medicinas tradicionales y con problemas de salud muy concretos. Dolores crónicos, epilepsias severas o esclerosis múltiple, son algunos de los ejemplos en los que se pondrá a prueba esta nueva alternativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  2. 2 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  3. 3 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  4. 4 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  5. 5

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  6. 6 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  7. 7 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  8. 8

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  9. 9 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  10. 10 Herido grave en Lorquí tras caerle encima una viga en el polígono El Saladar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto

El Gobierno aprueba el uso del cannabis en medicamentos a través de un Real Decreto