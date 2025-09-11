Una experta en medicina estética recomienda no tardar a la hora de limpiar estos objetos: «Tu piel lo nota, aunque tú no lo veas» Limpiar tu móvil o toalla podría cambiar por completo la efectividad de tu rutina facial

La gran mayoría de brotes, irritaciones o problemas en la piel pueden deberse al tiempo que una persona está sin lavar los objetos que se acerca a la cara. Muchas veces se utilizan utensilios diariamente que están en contacto constantemente con la piel, gran parte de ellos se usan en el maquillaje, en la limpieza o incluso para hablar por teléfono. Es necesario ser conscientes de cuanto tiempo debe estar uno de estos utensilios sin una limpieza que los libere de bacterias y suciedad.

La experta en medicina estética '@dra.candyjht' publicó en su cuenta de Instagram, una serie de consejos que se debían seguir para obtener un cutis cuidado y libre de irritaciones. En él especifica que objetos son los que más acercamos a nuestra cara, que suelen ser los mismos que no se lavan habitualmente. Algunos son simplemente para maquillarse, pero otros, como el teléfono móvil, están en contacto directo con la piel durante todo el día.

En la publicación de redes sociales, la experta explica detalladamente cada cuanto tiempo debemos lavar los objetos que más acercamos a la piel. En concreto, comienza explicando cada cuanto debemos lavarnos la cara. En este caso afirma en su Instagram, que debe ser dos veces al día, una vez por la mañana al despertarnos y otra por la noche, a la hora de ir a dormir, incluso sino llevamos maquillaje.

Seguido de este dato esencial para el cuidado de nuestra piel, los dos objetos que se deben lavar más habitualmente son: las toallas faciales, la experta afirma que se deben lavar cada vez que se utilicen o una vez al día, al igual que, solo se deben utilizar estas toallas expresamente para esta función; también la pantalla del teléfono móvil, al tocarla constantemente con las manos y acercarla a numerosas superficies, este aparato recoge gran cantidad de suciedad y bacterias, que posteriormente van a parar a nuestra piel cuando alguien responde a una llamada de teléfono.

En cambio, las brochas de maquillaje se tienen que lavar una vez por semana y los neceseres una vez al mes, este objeto es el que almacena casi todos los productos que se utilizan para lel cuidado de la cara. Finalmente, algo utilizado por todos diariamente, son las fundas de las almohadas, la experta en Medicina Estética aconseja limpiarlas una o dos veces por semana, cuidando así nuestra piel facial incluso cuando dormimos.

