El subcampeonato, una prioridad para un Murcia amenazado por un crecido Ibiza

El Real Murcia pasó en cuestión de horas de certificar su presencia anticipada en el 'playoff' a despedirse matemáticamente del ascenso directo. Una doble realidad ... que debe asumir desde ya. Incapaz de alcanzar a una AD Ceuta de récord, el objetivo ahora de los de Fran Fernández es conservar la segunda plaza en las dos jornadas que restan para terminar la Liga para afrontar las eliminatorias por el ascenso. La ventaja que supone es importante por el factor campo y porque con esa posición las eliminatorias se decidirían a su favor en caso de empate. Pero para ser el mejor de los otros tendrá que aguantar el pulso con la UD Ibiza, su gran rival por el subcampeonato y a un punto de distancia. Hay que recordar que los de Paco Jémez tienen ganada la diferencia particular de goles tras la victoria grana en Can Misses por 1-2 y el triunfo celeste en Murcia por 0-2. Además, ambos afrontarán un calendario de similares características.

El próximo sábado, ya con horario unificado (19.00 horas), los dos principales candidatos tendrán que buscar los tres puntos lejos de sus estadios y ante rivales que se siguen jugando cosas importantes en la clasificación. El Murcia, que solo ha perdido un partido de los últimos nueve con cinco victorias, visitará a un Atlético Sanluqueño en descenso y que se agarra a la permanencia con dos victorias en las últimas tres jornadas.

Por su parte, la UD Ibiza ha recuperado la buena dinámica en cuanto a resultados con 10 de los últimos 12 puntos sumados y jugará en el campo de un Atlético de Madrid B que sigue peleando por la quinta posición, última plaza que da derecho a disputar el 'playoff'. Será un desplazamiento muy exigente, ya que el filial rojiblanco de Fernando Torres ha ganado siete de sus últimos ocho partidos en casa.

LOS CANDIDATOS Real Murcia Los granas son segundos, con 60 puntos. Tienen que visitar al Sanluqueño y recibir al Algeciras.

UD Ibiza Los celestes son terceros, con 59 puntos. Jugarán en el campo del Atlético B y lo harán en casa ante el Ceuta.

Antequera Los blanquiverdes son cuartos, con 55 puntos. Recibirán al Betis Deportivo y visitarán al Marbella.

Ya en la última jornada, el sábado 24 también a las 19.00 horas, los rivales también serán del mismo tipo. En este caso, se tratarán de equipos sin grandes objetivos. El Real Murcia recibirá a un Algeciras que el pasado fin de semana firmó su permanencia anticipada al ganar en el Rico Pérez de Alicante al Hércules por 1-2, rubricando una buena recta final de nueve partidos sin perder con hasta cinco triunfos.

Mientras tanto, el Ibiza recibirá en su estadio al Ceuta, ya ascendido. Lo que podría haber sido un duelo directo por el ascenso directo, y con el Murcia jugándose también sus opciones desde la distancia, se ha convertido en una cita en donde ahora la segunda plaza es lo más valioso y puede que siga en disputa dentro de una semana.

Opciones remotas

Aún habría un tercer candidato posible. Es precisamente el Antequera, rival el pasado sábado en el Enrique Roca. Matemáticamente aún puede alcanzar la segunda plaza, a cinco puntos en estos momentos. Su caso es más difícil no solo porque no depende de sí mismo, sino también porque necesita que tanto granas como celestes fallen. Los primeros, logrando no más que un punto y los segundos, no ganando ninguno de sus partidos. A eso hay que añadir la obligación de que los blanquiverdes hagan un pleno de seis puntos justo en el momento más bajo del equipo por juego y resultados.

Y es que los de Javi Medina solo han sumado dos puntos de los últimos 12 y han perdido la alegría de su fútbol. En Murcia mostraron una versión mucho más conservadora y conformista. Esas dos victorias también pasan por vencer a rivales que se juegan la vida: el Betis Deportivo, que aún no ha cerrado su permanencia, y el Marbella, solo un punto por encima del descenso.

Se trata de una opción improbable. Todo debería resolverse entre el Real Murcia y el Ibiza. «Tenemos que seguir igual, no es lo mismo quedar tercero que segundo», señaló el sábado Fran Fernández, que ya subió con el Alcorcón como segundo. Ese es el objetivo de los granas.

Dos victorias seguidas, el techo que los de Fran Fernández ya no podrán romper en esta Liga

El Real Murcia se ha pasado toda la Liga en 'playoff' y, en la mayor parte de ese tiempo, ocupando el segundo lugar. Ha sido un equipo sin grandes altibajos al que le ha faltado un plus para haberse adueñado de un primer puesto que fue suyo en varias ocasiones. Ese extra hubiera sido sumar más de dos victorias seguidas. Ese ha sido el techo liguero de los granas, el cual ya no podrá romper esta temporada al quedar solo dos jornadas para que acabe el campeonato. El empate ante el Antequera tras vencer al Villarreal B y al Intercity supuso la última oportunidad para lograrlo y para haber alargado la carrera por el primer puesto.

Al final, los de Fran Fernández no pudieron cumplir con uno de sus objetivos confesos. El 1-1 ante la AD Ceuta en casa fue la otra oportunidad para haber dado un paso adelante. Y para haber logrado lo que no hicieron antes. La tercera victoria seguida se escapó en la jornada 5 al caer ante el Hércules, en la 9 al empatar ante el Marbella, en la 17 al igualar ante el Fuenlabrada y en la 22 al perder ante el Alcoyano, además de las dos ocasiones ya citadas. De cualquier modo, esos dos triunfos seguidos serán una meta suficiente para garantizar el segundo puesto sin depender de lo que haga la UD Ibiza. En caso de fallar en algunos de esos vuelos, empatando o perdiendo, se le abriría la oportunidad a los de Paco Jémez, que también afrontan el final agarrados a las victorias.

Mejor racha, peor año

Por lo demás, se trata de una cuestión que ya sufrió hace dos temporadas. El equipo de Mario Simón enlazó dos triunfos hasta en cuatro ocasiones. Curiosamente, el curso pasado sí encadenó tres victorias con Gustavo Munúa y cuatro con Pablo Alfaro, aunque la campaña en su conjunto fue peor que la actual.