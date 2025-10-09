Saveljich y Bustos ya entrenan y apuntan a volver esta semana en el Real Murcia

Esteban Saveljich ya vuelve a tocar a la puerta del equipo. Poco más de un mes de la lesión de rodilla que sufrió en el ... amistoso ante el Elche, el pasado 4 de septiembre, y que hizo temer lo peor, el central podría regresar este mismo fin de semana de cara al choque ante el Tarazona. Y no sería la única buena noticia. Álvaro Bustos también podría estar a disposición del técnico. Ambos ya se están entrenando con el resto de la plantilla.

En el caso del central, el tratamiento conservador ha resultado ser todo un éxito. Después de descartar una lesión de larga duración que le hubiera podido dejar fuera de los terrenos de juego toda la temporada, finalmente el jugador pudo evitar el quirófano. Además, se han superado los pronósticos más optimistas y el trabajo del argentino y la evolución ha permitido que en muy poco tiempo vuelva a trabajar con el grupo y que esté apunto de regresar a la competición. El jueves de la semana pasada, Joseba Etxeberria ya avanzó que estaba muy cerca de reaparecer al igual que Bustos.

En el caso del segundo, tuvo que ser cambiado al descanso en el partido ante el Villarreal B, perdiéndose los dos siguientes encuentros por una lesión muscular. Hasta entonces, había sido titular en los esquemas del entrenador como extremo izquierdo. De esa manera, la enfermería empieza a vaciarse poco a poco.

Schalk, en dos semanas

Aún son baja Antxon Jaso, Alex Schalk y Agim Zeka. En el caso del primero, también pudo eludir la cirugía después de que se dañara la rodilla ante el Villarreal B. Las pruebas revelaron un edema óseo y una fisura en el cartílago de la rodilla derecha. Igualmente está a la espera de volver Zeka, afectado en la rodilla izquierda por un esguince. Por su parte, Schalk podría estar de vuelta en unas dos semanas. El neerlandés sufrió una lesión muscular en el tercio medio del aductor largo y no juega desde el 14 de septiembre.