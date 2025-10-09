La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Esteban Saveljich, del Real Murcia, en un entrenamiento. REAL MURCIA
Fútbol

Saveljich y Bustos ya entrenan y apuntan a volver esta semana en el Real Murcia

En el caso del central, el tratamiento conservador ha tenido éxito y trabaja con el equipo solo un mes después de caer lesionado de la rodilla

David Soria

David Soria

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:48

Comenta

Esteban Saveljich ya vuelve a tocar a la puerta del equipo. Poco más de un mes de la lesión de rodilla que sufrió en el ... amistoso ante el Elche, el pasado 4 de septiembre, y que hizo temer lo peor, el central podría regresar este mismo fin de semana de cara al choque ante el Tarazona. Y no sería la única buena noticia. Álvaro Bustos también podría estar a disposición del técnico. Ambos ya se están entrenando con el resto de la plantilla.

