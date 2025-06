El Real Murcia quiere imponer el factor campo en un Enrique Roca como nunca

El Real Murcia querrá hacer valer el factor campo como nunca en los últimos tiempos en un estadio Enrique Roca que también quiere presentar ... una abundancia inédita. El murcianismo lo está dando todo. Da color y las entradas vuelan. La posibilidad del primer lleno en un partido de los granas es real. Todo tiene un propósito: el ascenso a Segunda. Los de Fran Fernández se juegan hoy ante el Nàstic (20.30 horas, FEF TV) su pase a la final del 'playoff' tras el 1-1 de la ida. La vuelta de una final también se jugaría en casa. La racha, seis partidos invicto como local, debe seguir.

«Los que llevamos muchos años trabajando esperamos estos momentos. En la ciudad hay un sentido de pertenencia muy grande. Eso hace que los de fuera lo sintamos como tal», señala el técnico grana. Y su homólogo, Luis César Sampedro, está prevenido para lo que se va a encontrar: «Espero un Murcia que salga al campo con mucha energía para conectar con sus aficionados. Nosotros tenemos que salir igual, con la misma pasión».

La ventaja local es obvia. Lo curioso es que el Murcia no ha sabido hacer valer el factor campo en sus últimas participaciones en el 'playoff'. Ahí tiene otro reto. Y es que en las últimas cinco eliminatorias con la vuelta en casa, cayó eliminado en cuatro. En la temporada 2013-14, fue capaz de empatar en Córdoba en la fase de ascenso a Primera, pero perdió en Nueva Condomina (1-2). El guión se repitió ya en Segunda B. En los cursos 2014-15 y 2015-16, los granas igualaron en Alicante y en el Salto del Caballo, respectivamente, para ser derrotados en la vuelta por el Hércules (1-2) y el Toledo (1-2).

Por fin superó una eliminatoria en la 2015-16. El Murcia de Vicente Mir ganó en Pontevedra y aunque empató en casa (1-1) sí acabó con una alegría. No pudo repetir en la segunda ronda: perdió ante el Mestalla y en Murcia no pasó del 0-0. Hay que recordar que el 'playoff' de 2018 ante el Elche se jugó con la vuelta en el Martínez Valero. Y en 2022, en la fase de ascenso a Primera Federación, se disputó en el Rico Pérez como sede neutral.

En las últimas cinco eliminatorias de fase de ascenso con la vuelta en casa, el Murcia fue eliminado en cuatro

Y aunque el Murcia no es un equipo copero, cuando se habla de eliminatorias ahí es donde precisamente ha tenido las alegrías más recientes. En concreto, en el curso 2019-20. Superó varias rondas en casa en la Copa RFEF, ante el Talavera y la Balompédica Linense, ganando incluso la final al Tudelano. Y también eliminó al Racing, de Segunda.

De regreso al presente, el entrenador grana indicó que «lo más importante es que el equipo está preparado. En el campo tenemos que estar centrados en lo nuestro. Que la gente esté de fiesta y nos ayude. Mañana competimos todos. Hay que saber leer las situaciones». Y aunque con el 1-1 de la ida al Murcia le basta con empatar al final de la prórroga para pasar gracias a su segundo puesto en Liga, Fran Fernández avanzó que «vamos a salir a ganar, como salimos siempre. No hay otra. Hay algo que nos hemos ganado en el campo, pero el objetivo es vencer en los 95 minutos del partido». Además, en este momento ya hay poco margen para sorprender al rival. «Hoy en día nos conocemos todos. Hay mucho vídeo y mucho análisis. La diferencia no está en lo táctico, sino en lo mental. La concentración en cada jugada, en lo que requiere el partido en cada momento», afirmó.

Acompañante de Flakus

Carlos Rojas cumplió en Tarragona un partido de sanción y toda la plantilla estaría disponible. «Quiero seguir trabajando con ellos. Como entrenador pocas veces he tenido ese 'feeling' con unos jugadores. Da igual quién juegue, todo el mundo asume su rol. El compromiso de todos es tremendo», destacó Fran Fernández. De esta forma, nada le impediría al técnico almeriense seguir con el 4-4-2 que ha venido utilizando en los últimos partidos en el Enrique Roca si así lo decide. El regreso de Juan Carlos Real es otra opción.

«Vamos a salir a ganar, como hacemos siempre», asegura Fran Fernánez aunque el empate tras la prórroga les daría el pase

En las bandas, Pedro Benito lleva tres partidos seguidos siendo titular y viene de marcar. En el otro extremo, Loren Burón y Davo se reparten ese costado izquierdo. Aunque igualmente hay que recordar que Pedro León ya fue titular en un partido grande como el vivido ante la AD Ceuta. En la medular, Yriarte vuelve a ser un pilar con cuatro partidos seguidos completos. Isi Gómez, Moha y Joao Pedro Palmberg optan a ser su compañero en un equipo férreo en defensa y en el que Kike Cadete está siendo el elegido en el lateral izquierdo por delante de Ian Forns.

Alineación diferente

Del mismo modo que los granas, es probable que el Nàstic apueste por presentarse con dos delanteros de partida. Hace una semana solo jugó Antoñín desde el inicio, con un mediapunta como Roberto Torres. Eso sí, Pablo Fernández entró en la segunda parte y mostró su condición de pichichi del equipo con el tanto del empate. «Seguramente ellos busquen otras cosas, jugar de una manera más directa. Tienen esa necesidad», avisaba Fran Fernández. «El otro día tenía una eliminatoria de 180 minutos. Mi pensamiento es otro. Ahora hay 90 minutos y en función de eso tengo que hacer una alineación que no tiene nada que ver con la que hice el otro día. Esta es una final, el que pierda se va de vacaciones», avanzó el mismo Luis César Sampedro.

Los catalanes buscarán dar un paso adelante. No solo por su trayectoria como visitante, ya que encadenan ocho salidas sin victorias, sino por su propia actuación en Tarragona. «Tenemos que hacer cosas diferentes porque estuvimos mal en muchos aspectos y bien en otros. Creo que en Murcia estaremos mejor de lo que estuvimos aquí», reconoció el entrenador gallego. Lo que está claro es por dónde querrá que transcurra el encuentro: «A mí me gusta tener control y progresión. No me gusta ir de área a área». El Nàstic tiene la obligación de ganar. Pero el Real Murcia quiere que esta vez sí el factor Enrique Roca juegue a su favor.