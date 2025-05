El Real Murcia, a la espera de cuatro pesos pesados

El Real Murcia tiene argumentos para soñar con el ascenso pese a la desilusión de algunos de sus aficionados por no hacerlo de forma ... directa. El equipo de Fran Fernández no ha sido capaz de llegar hasta el final de la competición luchando por el primer puesto, que finalmente se ha llevado el Ceuta, pero todavía tiene opciones de acabar en segunda posición la liga regular y entrar al 'playoff' por la puerta grande con más garantías que sus rivales. Eso sí, tendrá que mejorar algunos aspectos de su juego y también conseguir que alguno de sus futbolistas que no han terminado de brillar se acerquen a su mejor nivel. Quedan cinco finales para llegar a Segunda y futbolistas como Alcaina, Moha, Davo e Isi Gómez, entre otros, deben dar un paso adelante y demostrar su calidad.

La sala de máquinas

Una de las grandes carencias del Real Murcia esta campaña es la falta de jararquía y de control de los partidos de su centro del campo, donde las lesiones y la irregularidad de algunos de sus mediocentros han sido determinantes. El equipo grana necesita el dinamismo en el centro del campo y el despliegue físico que mostró Moha en la primera fase de la campaña. Fue de menos a más, fue titular de la jornada 4 a la 19, pero cuando mejor estaba llegó una inoportuna lesión en enero en un amistoso ante el Hadjuk que le dejó en el dique seco diez semanas.

Los pimentoneros deben generar más fútbol en la medular y también tener un relevo a buen nivel por si Flakus se marcha al Europeo con Eslovenia

Por ahora no ha vuelto a ser el mismo y ahora se muestra incómodo en el campo, algo perdido. Además, en el Barça B jugaba en una posición más adelantada, en un dibujo con tres centrocampistas, sin tanta responsabilidad defensiva como cuando juega en el equipo grana. Sus compañeros necesitan que Moha vuelve a recuperar la frescura, la circulación de balón que necesita a la hora de generar fútbol de ataque.

Para ayudar en esta parcela, sobre todo en la creación, también ha comenzado a emerger desde hace unas semanas Isi Gómez, aunque no termina de ser el revulsivo en la medular que esperaban los aficionados granas y también la secretaría y cuerpo técnico del conjunto grana. El madrileño podría ser el organizador que necesita el Real Murcia, y más teniendo en cuenta que su perfil es diferente al de Moha, que es más interior. Isi, que reapareció en enero tras superar una lesión, se adapta mejor al dibujo con dos centrocampistas que suele pintar sobre el césped Fran Fernández. Capacidad técnica y hacer fluir el balón y el juego son dos de sus principales características, aunque no tiene tanto despliegue físico como Moha, aunque apoyado por otro centrocampista más consistente como el ex del Barça B o incluso de Yriarte, puede dar criterio a su equipo desde el centro del campo.

Más inventiva y pegada

En la parte de arriba, donde el Real Murcia tiene problemas para fabricar y resolver ocasiones del gol, el equipo grana también cuenta con futbolistas que no han llegado a su mejor nivel y pueden dar más. De hecho, el rendimiento de Davo hasta ahora ha sido muy probre, y más teniendo en cuenta la apuesta del club grana por un futbolista que cuenta con dos ascensos a Segunda en su historial, con el Ibiza y el Deportivo de La Coruña. Pero su calidad, de momento, ha aparecido a cuentagotas en un Real Murcia que lo necesita. El futbolista gallego debe aparecer más, estar más cerca del área , mostrar su capacidad para dar el último pase e incluso para hacer gol. La temporada pasada contribuyó con 7 goles al ascenso del conjunto coruñés, y eso que no era titular.

La mejor de Davo es su capacidad para asistir a sus compañeros, además de su olfato de cara a gol, como ya demostró el pasado curso en Riazor

Davo debe pisar más el área rival. En la banda izquierda, que es la posición que más le suele dar Fran Fernández, puede rendir ya que tiene capacidad para ir hacia adentro y buscar situaciones de gol, aunque quizás se mostraría más cómodo por detrás del delantero, aunque ese puesto lo tiene asignado por ahora Juan Carlos Real.

También la grada espera más de Raúl Alcaina, que fue uno de los fichajes más difíciles y esperados del pasado mercado de verano. Asier Goiria, director deportivo grana, aguardó la llegada del delantero valenciano hasta el último día jugándose todo a una carta, aunque finalmente el Deportivo de La Coruña le abrió la puerta en forma de cesión y el equipo grana pudo cazar al '9' que estaba esperando.

Pero el delantero que unos meses antes había conseguido ascender a Segunda con el equipo gallego no terminó de cuajar en el equipo grana. De hecho, llegó a Murcia con problemas físicos y no disputó sus primeros minutos hasta la jornada 3 en Alcoy, y no fue titular hasta la 6, cuando el Betis Deportivo ganó (0-1) en el Enrique Roca. Pero los problemas físicos volvieron a aparecer y desapareció hasta la jornada 15. Su rendimiento fue irregular y no consiguió perpetuarse en la titularidad hasta la jornada 18, firmando cuatro más, una racha en la que también marcó un gol vital ante el Hércules en el Enrique Roca.

La llegada de David Flakus en el mercado invernal le quitó el protagonismo y también su puesto de '9'. Le sacó de la ecuación atacante, y más después de comprobar el gran caudal ofensivo del futbolista cedido por el Castellón. Pero el equipo grana también necesita a un Alcaina que está volviendo a emerger y que ha firmado dos buenas actuaciones ante el Antequera y el Sanluqueño. Debe ser un pieza fundamental, ya que el Real Murcia necesita sus goles, y más si el esloveno se marcha a jugar el Europeo con su selección y deja huérfano al equipo grana para un 'playoff' que ya está a la vuelta de la esquina.