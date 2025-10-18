El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado

El Real Murcia de Joseba Etxeberria tiene mucho camino aún por recorrer para estar a la altura de lo que pretende ser. Aún no es ... la mejor versión de sí mismo. De hecho, por ahora se encuentra lejos de estar entre los mejores de la actual temporada. Pero más allá de eso, tampoco está pudiendo mejorar de momento al equipo del año pasado. El cambio en el banquillo llegó motivado por la percepción de que los granas no dieron todo lo que pudieron el curso pasado y por el deseo de un nuevo modelo que elevara y superara el listón del juego y de los resultados. Pero en varios parámetros el conjunto murcianista sigue con los mismos problemas y en otros, incluso, los ha empeorado.

El Real Murcia que la pasada campaña dirigió Fran Fernández terminó segundo en la clasificación, vivió el curso instalado en el 'playoff' alternando sobre todo las tres primeras posiciones, fue el mejor visitante de la categoría y también fue el equipo que menos goles encajó entre los dos grupos. Además, en el Grupo 2 nadie ganó más partidos que los granas. No fue suficiente para que siguiera. Todos esos números no dejaron una sensación de plenitud, lo que acabó con el técnico saliendo a pesar de tener un año más de contrato. El juego del equipo fue ganando detractores y la falta de evolución en casa, con numerosas derrotas que reproducían fallos y patrones cayendo de primeras en el 'playoff', aumentaron la desconfianza hacia el entrenador almeriense.

El aficionado quería ese extra y, especialmente, también lo buscó el club. Joseba Etxeberria llegó con la promesa de un juego más atrevido, protagonista y poderoso. Un equipo que pudiera mantener en gran medida las virtudes que ya poseía y diera un paso más en esas debilidades para que el Real Murcia dominara la categoría con ese otro plus de los resultados. Sin embargo, el Murcia anda atascado y dicho objetivo se está demorando.

Como en casa, en donde mañana el equipo, que suma solo una victoria se siete jornadas ligueras, vive la visita de la UD Ibiza (18.15 horas). Es la oportunidad de ganar en un campo que sigue sin ser un fortín. El curso pasado el equipo cedió seis empates y seis derrotas en 20 partidos entre la Liga y el 'playoff'. En este campeonato, después de un prometedor inicio ante el Elche (amistoso) y Juventud Torremolinos (Liga), ya se dejó cuatro puntos igualando ante el Villarreal B y el Sevilla Atlético.

Tampoco el equipo ha logrado imponer su juego ofensivo. A pesar de una voluntad de buscar la portería contraria con insistencia y de ser protagonista, y de gozar varias veces de muchas ocasiones para marcar, no ha logrado tener la pegada para sacar buenos resultados. Además, la capacidad en sí para generar juego ha quedado más o menos reducida ya en varios partidos como contra el Atlético Madrileño, el Villarreal B, el Algeciras y el Tarazona. El Sevilla Atlético es la mejor actuación y la línea a seguir, aunque tampoco pasó de un gol marcado. Aún no ha hecho dos en un encuentro y apenas suma cinco en siete jornadas. La pasada Liga tampoco sobresalió y terminó haciendo 47 tantos (noveno en su grupo en goles a favor).

Nuevos problemas

Además de los anteriores asuntos por resolver, el Murcia se está encontrando con nuevos problemas en este comienzo de temporada. Como el derrumbe fuera de casa. La fortaleza a domicilio del curso anterior ha desaparecido. 10 victorias, cinco empates y cinco derrotas fue el balance en esos 20 partidos entre la fase regular y la fase de ascenso. Y en los últimos años el equipo también ha respondido bien siendo el quinto mejor visitante de grupo en la 2023-24 o el mejor en la 2022-23. Ahora no es capaz de mostrar una autoridad parecida por juego y resultados y únicamente lleva un punto de 12, con tres derrotas en cuatro salidas.

Otro asunto es el defensivo. Nadie recibió menos goles en Liga regular (31) que los de Fran Fernández. Y antes el equipo ya supo proteger su portería con distintas maneras de jugar tanto con Mario Simón (33 goles en contra, el cuarto menos del grupo en la 2022-23) como con Pablo Alfaro (17 tantos concedidos en 19 jornadas de la segunda vuelta 2023-24 y con 12 porterías a cero). En estos momentos, los de Etxeberria han encajado en seis de los siete partidos disputados. El Real Murcia no quedó satisfecho con la temporada pasada. Quiso más y el pasado verano lo buscó cambiando el banquillo. Quiere sentarse en la zona más noble de la tabla, pero todavía necesita que las cuatro patas de ese sillón sean más estables para no caerse del todo. Está a tiempo y tendrá que comenzar mañana.

Felipe Moreno avanza que los trabajos de la ciudad deportiva pueden empezar «antes de final de año»

Parece que nunca llega, pero la ciudad deportiva del Real Murcia podría avanzar al fin. Eso es lo que transmitió ayer Felipe Moreno ante los medios de comunicación. «Según me han escrito los arquitectos por la mañana está todo terminado, todo está ya en manos de los técnicos municipales. Parece ser que en los próximos días van a dar un paso importante con la aprobación y luego con la exposición pública. Estamos en la recta final», avanzó el presidente grana.

En ese sentido, admitió que espera que el movimiento de tierras no se demore más ante los problemas del primer equipo para poder trabajar en el día a día. «Me gustaría empezar antes de final de año. Antes de que acabe la primavera podríamos tener campos hechos. Mira cómo estamos. Con la dana no podemos entrenar en Pinatar Arena. Tenemos nuestro campo. El domingo alguno se va a sorprender. Está un poco tocado, pero tenemos que entrenar en algún lado. Necesitamos una ciudad deportiva como el comer», insistió.

Sin novedades con Ramos

En cuanto a lo deportivo, admitió que «llevo muy mal la situación del equipo con todo lo que estamos trabajando, no paramos». Confirmó que los nuevos videomarcadores llegarán próximamente. También apoyó a Etxeberria: «No pasa por mi cabeza cambiar de entrenador. La gente que tenemos es la mejor y nos tiene que sacar de esto. El domingo será el punto de inflexión. Solo podemos ir para arriba».

Por otra parte, el máximo dirigente del Murcia no dio detalles sobre si la acción social de responsabilidad contra Agustín Ramos se llevará a cabo finalmente: «Eso lo propusieron otros accionistas y no sé en qué punto está ese tema. Prefiero un mal acuerdo que un buen juicio».