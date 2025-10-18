La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Benito, delantero del Real Murcia, intenta controlar un balón rodeado de cuatro jugadores del Sevilla Atlético en el estadio Enrique Roca. ANDRÉS MOLINA / AGM

El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado

Los granas siguen tropezando en casa y tienen poco gol; también han perdido la fortaleza defensiva y como visitante

David Soria

David Soria

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:45

El Real Murcia de Joseba Etxeberria tiene mucho camino aún por recorrer para estar a la altura de lo que pretende ser. Aún no es ... la mejor versión de sí mismo. De hecho, por ahora se encuentra lejos de estar entre los mejores de la actual temporada. Pero más allá de eso, tampoco está pudiendo mejorar de momento al equipo del año pasado. El cambio en el banquillo llegó motivado por la percepción de que los granas no dieron todo lo que pudieron el curso pasado y por el deseo de un nuevo modelo que elevara y superara el listón del juego y de los resultados. Pero en varios parámetros el conjunto murcianista sigue con los mismos problemas y en otros, incluso, los ha empeorado.

