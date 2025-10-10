La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores de la SD Tarazona celebran el gol de la victoria ante el Antequera (1-0) en la segunda jornada en el Estadio Municipal de Tarazona. SD TARAZONA

El Municipal de Tarazona: vientos de cambio o sepultura para el Real Murcia

El cuadro grana visita por primera vez en su historia el humilde estadio aragonés, donde los locales aún no han encajado gol

Antonio Zomeño

Murcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:31

La nieve todavía no ha pintado de blanco la cima del Moncayo, pero la primera visita en la centenaria historia del Real Murcia al ... Estadio Municipal de Tarazona estará amenazada por el cierzo rojillo, ese viento traicionero que ha volado todas las apuestas en el último lustro, y que ahora amaga con arrasar parte del proyecto grana. Mañana, a las 16.15 horas, los de Joseba Etxeberria saltarán a un verde acostumbrado a ganar, remodelado para no quedarse atrás frente a las gestas de un equipo que se ha transformado en el orgullo de una modesta localidad de apenas 10.000 habitantes. Una encrucijada de caminos entre Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y León donde el cuadro grana está obligado a encontrar esa ruta olvidada hacia el gol, una victoria que haga de brújula para escapar de su particular encrucijada.

