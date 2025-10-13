Kayode, un rayo de luz en mitad de la tarde negra de Tarazona El joven lateral izquierdo nigeriano, jugador del Imperial, hizo su debut oficial con el primer equipo siendo de lo más destacado en la derrota

David Soria Lunes, 13 de octubre 2025, 00:40

Mientras que el Real Murcia se reponía futbolística y anímicamente de la derrota en Marbella ganando y gustando ante el Elche en el partido de presentación, un nombre propio se coló entre los de Pedro León, Pedro Benito o David Flakus. Era el de Kayode Adewale. Un desconocido todavía para el gran público, pero que causó una buena primera impresión como titular en el lateral izquierdo. Y el pasado sábado volvió a sobresalir cuando Joseba Etxeberria tuvo que recurrir a él en la derrota ante el Tarazona. Fue el debut oficial como grana tras varias convocatorias.

El defensa entró en la recta final del partido por la lesión de Cristo Romero. Según explicó el entrenador, «a raíz de un golpe se le ha quedado bloqueada la pierna». El Murcia ya estaba jugando con 10 jugadores, pero el joven defensa (Nigeria, 2006) fue relevante en ataque con un pase a Cadorini y con un remate que estuvo cerca de ser el empate. Esta temporada ha promocionado al Imperial procedente del Juvenil Promises, en donde la campaña pasada ya fue protagonista para lograr una histórica permanencia en División de Honor. El mismo camino ha seguido Seyram este curso. También ya ha debutado Sarabia. En el Municipal, con el dorsal '32', Kayode fue un rayo de luz en una tarde negra.

El Torremolinos arrolla a la UD Ibiza (3-0), rival de los granas el domingo

El Real Murcia no es el único que está teniendo un mal comienzo de campeonato. La UD Ibiza, próximo rival de los granas y otro proyecto diseñado para pelear por lo próximo, va a menos. De hecho, es el equipo que marca la permanencia después de que ayer fuera atropellado por el Juventud Torremolinos por 3-0. Los de El Pozuelo ya habían hecho sus tres goles en los primeros 21 minutos del partido. El peor arranque de encuentro posible para los de Paco Jémez, que ya venían de dos derrotas seguidas.

Peque Polo, Lesedi Alset e Iban Ribeiro fueron los encargados de desatar la locura en Torremolinos en un partido que también dejó la expulsión del celeste Müller al comienzo de la segunda parte. Es la tercera derrota del Ibiza en siete jornadas, con dos victorias y dos empates. Ya ha encajado 11 goles y encadena tres partidos sin marcar. Ayer con el 2-0 en un cuarto de hora no encontró capacidad de reacción en un partido que se puso pronto en contra. «Tenemos que mejorar muchísimo, en todo. Ahora estamos mal, faltos de la confianza que teníamos hasta la semana pasada», reconocía Paco Jémez al término del choque.