Jorge Mier: «Ante el Sevilla no se plasmó en goles el juego, pero es la línea a seguir»

Jorge Mier, jugador del Real Murcia, posa con un balón sobre el terreno de juego del estadio Enrique Roca.

David Soria Jueves, 9 de octubre 2025, 13:22

El Real Murcia no tuvo dudas a la hora de ofrecerle la renovación a Jorge Mier (Oviedo, 26 años). Y el defensa tampoco se lo pensó mucho viendo esa confianza del director deportivo, Asier Goiria. El Enrique Roca era el lugar ideal para seguir creciendo a pesar de tener otras ofertas. En su segunda campaña como jugador grana, el lateral derecho ha vuelto a encontrar un hueco en el once inicial. La polivalencia siempre le abre alguna puerta en un equipo que ahora necesita recuperar la puntería para disfrutar de partidos como el del Sevilla Atlético, que acabó en empate a pesar de las numerosas ocasiones que fueron capaces de crear. Ahora los de Joseba Etxeberria buscarán vencer varias jornadas después este sábado en Tarazona (16.15 horas).

–¿Qué tal se está viendo a nivel personal?

–Me encuentro muy bien, la verdad. Teniendo continuidad, lo que quiere un futbolista.

–¿Y cómo ve al equipo?

–El otro día tuvimos mejores sensaciones que en partidos anteriores. Fue una pena el resultado. No se plasmó en goles lo que se vio en el juego. Pero estamos confiados en ganar el sábado. Creemos que la del otro día es la línea a seguir.

–¿Fue el mejor partido del Murcia hasta ahora?

–Sí lo fue en esa combinación de juego e intensidad. Hay momentos en los que nos desconectamos y nos metieron ese gol, pero es el encuentro más completo que hemos hecho.

–¿Esa falta de gol afecta en la confianza? ¿Provoca alguna duda durante los 90 minutos?

–Puede ser que en la situación en la que estamos te metan un gol y te atemorices un poco. Pero no tiene que ser así. Te pueden meter goles, pero si estás enchufado... El fútbol es ganar y meter más goles que el rival.

–¿Cómo se soluciona esa falta de puntería?

–Creo que tenemos mucho gol en el equipo. Tenemos muchos jugadores que son muy buenos de cara a portería. Son dinámicas y ahora el balón no está entrando. Tarde o temprano acabará haciéndolo.

–¿Hay ansiedad en el momento del remate?

–Sabemos que tenemos que marcar goles, es lo que te hace ganar y sumar puntos. Pero en el día a día no noto esa ansiedad o un afán de más por meter gol.

–Este último partido vino después de la derrota en Algeciras y de que Joseba Etxeberria hablara incluso de que habían tocado fondo.

–Allí no tuvimos un buen partido, sobre todo sin el balón. También por actitud. Tuvimos que ponernos las pilas y mentalizarnos de que con el escudo no se gana a nadie. Tenemos que morder en el campo. Sin eso, no tienes nada en esta categoría.

–¿La falta de victorias complica explicarle al aficionado que el partido del otro día es un buen punto de partida?

–Es normal que la gente se vaya disgustada viendo el inicio del equipo. Les diría que confíen. Nos estamos dejando la vida en los entrenamientos. El camino a seguir es el del pasado viernes. Tienen que ser así todos los partidos. En casa se nos van a escapar pocos puntos y fuera vamos a sumar muchísimos.

–Precisamente usted sabe lo que es empezar mal y luego mejorar. En la 2022-23 era colista con el Amorebieta en la jornada 7 y acabaron ascendiendo y siendo campeones de grupo.

–La semana pasada se lo comenté a alguien del cuerpo técnico. Allí habíamos pasado por algo parecido y nos juntamos. Puede ser un punto donde mirarse.

–Eso sí, más allá de lo puramente futbolístico, la presión de Amorebieta y Real Murcia no será la misma.

–Quieras que no se nota. Como jugador prefiero tener una ciudad detrás y una afición como la que tenemos apoyándonos. Son factores que influyen, pero somos futbolistas profesionales y tenemos que estar preparados para ello.

–Comparemos ahora a este Murcia con el del año pasado. ¿Qué diferencias ve?

–A nivel de juego somos más protagonistas con el balón. Nos metemos menos atrás. El planteamiento del míster es apretar arriba al rival y no dejarle salir de su propio campo.

–¿Se sienten cómodos jugando de esta manera, asumiendo más riesgos?

–Sí, lo estamos. Tienes que estar muy concentrado en las vigilancias y en las coberturas. Errores con el balón siempre va a haber y tienes que estar preparado para esas pérdidas.

–Falta puntería y por ahora siempre encajan algún gol. ¿Cómo lo trabajan? ¿Lo hablan?

–Son más errores puntuales. No nos obsesionamos. Va más en esa concentración que tenemos que tener en esos 90 minutos.

–Empezó siendo suplente, pero ahora lleva varios partidos como titular. ¿Cómo se ve?

–La verdad que muy bien. Llevaba tiempo sin tener esa continuidad de jugar partidos y cada vez me encuentro mejor.

–¿Lleva muy mal quedarse en el banquillo?

–Como todo jugador te fastidia no jugar. Quieres ser protagonista, pero tengo una mentalidad muy clara: si no eres de la partida, tienes que estar disponible para lo que te toque. Esa es la mejor manera de ayudar al equipo.

–Le hemos visto en varias posiciones en el Murcia: lateral derecho, lateral izquierdo, pivote... Ahora está jugando como tercer central. ¿Cómo se está sintiendo ahí?

–Me estoy encontrando muy bien. En el Amorebieta, en Segunda División, tuve que jugar partidos ahí y lo hice bastante bien. Me siento cómodo. Me pongan donde me pongan voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Esa mentalidad me ayuda a cumplir y a hacerlo bien en diferentes posiciones.

–¿Siempre ha sido tan polivalente o es algo nuevo?

–Empecé a desarrollar esa polivalencia con el Amorebieta por las necesidades que tenía el equipo. Y el año pasado en el Real Murcia ya me tocó jugar en otras posiciones.

–¿Algún entrenador le ha ayudado especialmente a la hora de adaptarse?

–La verdad es que no recuerdo ninguno. Creo que llevo ese fútbol dentro.

–Cada posición y cada zona exigen diferentes cosas.

–Me gusta fijarme en el fútbol en general. Eso me ayuda, el acordarme de diferentes movimientos, de diferentes perfiles a la hora de controlar el balón.

–No sé si es de los que ve mucho fútbol.

–Veo lo normal. No me obsesiono viendo partidos, no soy un Maldini. Veo partidos en la televisión como un chico normal al que le gusta el fútbol.

–David Vicente es el otro lateral derecho de la plantilla. Llevan dos años siendo compañeros. ¿Cómo es su relación?

–Desde el primer día tenemos una competencia muy sana. Somos el ejemplo de lo que tiene que ser la competencia dentro de un equipo. Somos compañeros y le considero un amigo. Nos ayudamos el uno al otro. Entrenamos muy bien los dos y si uno aprieta, el otro tiene que apretar. Eso le hace bien al equipo.

–Y con su polivalencia también pueden jugar juntos como en los últimos partidos.

–Las veces en las que hemos coincidido, ahora él como carrilero y yo como central, hemos congeniado muy bien. Nos entendemos muy bien en el campo. Al ser central le cubro un poco la espalda y él se encarga más de la parcela ofensiva. Él es muy bueno en ataque y yo también lo soy defensivamente. Hacemos una muy buena dupla.

–Usted también se anima a ir arriba y ha puesto algunos buenos centros.

–Si veo espacio para tirar para arriba, intento hacer lo que nos pide el míster: colgar muchos balones al área.

–Y dígame. ¿Qué tal con Alberto González y Álvaro Bustos? Son de Gijón, canteranos del Sporting, y usted es de Oviedo y formado en el Real Oviedo. ¿Hay mucho pique?

–Cuando hablo un poco del Oviedo, de los partidos, sí hay un poco. Intento no hablar mucho porque sé que son del Sporting y no les hace mucha gracia que el Oviedo esté en Primera. Pero hay buen rollo.

–Volviendo a la actualidad, ¿qué partido esperan ahora en Tarazona?

–Esperamos un partido difícil. Es un campo muy complicado. Ellos son un equipo duro, sobre todo en su casa. Pero tenemos que ir allí a sacar los tres puntos como sea.

–¿Van a tener que adaptarse mucho a ese campo y a ese rival o se enfocan más en hacer su propio juego?

–Puede ser que nos adaptemos un poco, pero estamos mentalizados en hacer nuestro juego y en utilizar nuestras mejores armas para llevarnos el partido.

–Una de esas armas es la presión alta. No sé si le pueden sacar mucho partido este sábado.

–Ellos dejan gente descolgada y les gusta defender en bloque bajo. Si no les dejamos salir, van a sentirse agobiados y podemos tener muchas opciones.

–¿Es el momento idóneo para encontrar esos goles y esa victoria? Luego llegarán la UD Ibiza y el Eldense, dos rivales importantes.

–Por la racha que tenemos estamos mentalizados de que tiene que llegar el triunfo sí o sí para sacar la cabeza y tener esa confianza. Todos los partidos son importantes y lo tomamos como un partido más.

–De momento en la clasificación no hay grandes diferencias. No hay un equipo que se distancie como el Tenerife en el Grupo 1. ¿Cómo está viendo la temporada en el grupo?

–A varios equipos que estamos llamados a estar arriba nos está costando. Es porque la categoría es muy exigente. Hay equipos en la zona alta que no te esperabas que estuvieran ahí, pero esto es muy largo y los equipos que somos los grandes del grupo al final vamos a coger carrerilla.

–¿El Grupo 2 de este año tiene un nivel parecido, superior o inferior al del año anterior? El curso pasado muchos lo vieron como una ocasión perdida.

–Creo que el nivel es parecido. Haya los nombres que haya, la categoría siempre es igualada. Tenemos la misma oportunidad que el año pasado para hacer un buen papel y darle a la afición lo que tanto anhela.

–A esa afición, ¿qué mensaje final se le puede mandar después de un comienzo de Liga que ha estado lejos del esperado?

–Nosotros entendemos su preocupación y su malestar por este inicio. Les diría que confíen plenamente en el equipo, que no lo abandonen. Tarde o temprano van a llegar los resultados. Creo que todos unidos somos mucho más fuertes.