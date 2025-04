Fran Fernández: «Yo vengo del barro y para mí es un orgullo poder estar en el Real Murcia»

Fran Fernández (Almería, 45 años) es un tipo cercano y normal. Apasionado del fútbol y riguroso a la hora de afrontar cada jornada de trabajo ... al frente del Real Murcia, no alardea de historial a pesar de que debutó en un banquillo de Segunda con solo 36 años. Con 42 ya había logrado su primer ascenso al fútbol profesional dirigiendo al Alcorcón. En total suma 152 partidos en una categoría a la que sueña llevar al Real Murcia en los próximos meses. Él cree, y quiere que todos los aficionados del Real Murcia, un club donde vive un sueño, también crean.

-¿Cómo se siente en este momento de la temporada?

-Estamos donde queríamos estar; nos gustaría llevar más puntos, pero nuestra posición es idónea para encarar los próximos seis partidos. Tengo la sensación de que nuestro equipo está muy vivo, la plantilla está muy centrada y tiene hambre.

-Cerca de hacer historia.

-El otro día hablamos dentro del vestuario que conseguir un ascenso aquí, con la repercusión que tendría y cómo afectaría a nuestras carreras, sería más importante que hacerlo en otros sitios. En mi carrera conseguí una permanencia con el Almería muy difícil y subir con el Alcorcón, pero lograr un ascenso en Murcia sería increíble. Este es el mayor reto de mi carrera y me siento preparado para llevarlo adelante.

-¿Se parece este año en algo a la campaña que subió al Acorcón?

-A nivel clasificatorio sí, pero el contexto es muy diferente, aquí todo tiene mucha repercusión y las dificultades también son grandes. Está siendo un curso que me está enriqueciendo como profesional, pero no está siendo fácil.

-Entiendo que el día a día y la forma de trabajar debía ser muy diferente en una y otra entidad.

-Allí era más fácil para mí manejar el entorno y la plantilla, aquí todo tiene una dimensión más grande y es difícil como entrenador poder controlarlo a nivel mental. Pero lo intento y llegamos en un muy buen momento al final tanto a nivel físico, como táctico y mental. Todos estamos concienciados de que es un momento importante, el de dar un paso adelante.

-¿Qué le parece el Real Murcia?

-Es el club más grande en el que he estado y la repercusión tanto positiva como negativa es mayor. Tienes que adaptarte a donde estés. Siempre he tenido que cambiar cosas, y aquí también. Una de las virtudes que tengo es saber adaptarme a cada contexto.

-¿Le cuesta dormir?

-Antes y después de los partidos, sea cual sea la jornada, duermo poco. Desde enero hasta aquí durante la semana tampoco duermo lo que me gustaría. Es difícil desconectar, y más en este club y en esta ciudad. Lo asumo con naturalidad y lo llevo bien. Yo soy un entrenador muy perfeccionista que le da muchas vueltas a todo y cuando pierdes la soledad del entrenador siempre está ahí.

-¿Cómo lo vive en lo personal?

-Vengo del barro y poder estar aquí es un orgullo. Soy un privilegiado por poder vivir este ambiente. No me dan envidia de los futbolistas, me da satisfacción el poder hacer lo que hago en un lugar como este.

-A usted seguro que le ha costado más llegar al no tratarse de un futbolista reconocido.

-Sí, estoy de acuerdo, los futbolistas tienen más contactos y le es más fácil acceder a un banquillo, pero no creo que haya diferencias a la hora de mantenerse. Lo que te va a mantener va a ser tu conocimiento, el que seas capaz de convencer y transmitir. Soy muy positivo y sé que van a pasar cosas buenas. Pero solo me planteo intentar ganar el domingo, tenemos que dar un paso al frente y ganar de nuevo.

-¿Le puede pasar factura tanta presión en el día a día?

-No me siento agotado y tengo mucha energía. Es verdad que el día a día es difícil, pero hay tanta ilusión que puede con todo lo demás. Creo que todos estamos en un momento muy bueno y que queremos acabar la temporada pronto, pero estamos preparados para lo que venga.

-¿El Murcia acabará líder?

-Quedan seis partidos y no quiero hacer cuentas. Hay que ganar un punto más que el Ceuta, pero primero tenemos que ganar en Alcorcón, un partido donde los jugadores tienen que sentir que deben dar lo mejor. Para mí ser segundo significa que hay que conseguir el ascenso por la segunda vía.

-Si le dicen antes de arrancar la temporada que el Real Murcia se encontraría en esta situación a falta de seis jornadas, ¿lo hubiera firmado?

-Lo hubiéramos firmado todos antes de empezar el año; el objetivo era estar entre los mejores de la categoría y tener opciones de subir, y es donde estamos ahora mismo. Vamos a intentar quedar lo más arriba posible.

-Son muchos años del Real Murcia lejos del fútbol profesional y eso se nota en el ambiente.

-Entiendo la prisa y urgencia. Al principio me chocaba, pero te vas dando cuenta que en el fútbol no se cree tanto en los procesos como en los resultados, y te vas adaptando. Por mucho que queramos, las cosas no van a pasar ya, hay que trabajar y estar preparado para que se consigan los objetivos a corto y medio plazo.

-Desde fuera, ¿se entiende?

-El tiempo me ha hecho entender que la afición lleva muchos años sufriendo y que mucha gente piensa que éste puede ser el año y que por eso tienen mucha prisa en conseguirlo. Pase lo que pase se va a lograr en un mes y medio, o en dos meses y medio.

-¿Se ha sentido arropado?

-No lo sé, pero tampoco me importa mucho. Confío en mi trabajo y entiendo que en un club en el que se necesitan resultados en algún momento no hemos tenido los que quisiéramos. Entiendo que haya habido alguna duda en algún momento. De lo que no dudo es del proceso y de cómo hemos ido trabajando desde el principio de temporada hasta ahora.

-¿Cree que en algún momento ha estado en la cuerda floja?

-No se me ha transmitido así. En otros clubes sí lo sentí, pero aquí, hasta el momento, no. He sentido confianza y sobre todo estar arropado. Pero esto es fútbol, el árbitro y el entrenador siempre somos los máximos responsables.

-¿Cómo es su relación con Goiria, director deportivo grana?

-A nivel profesional y personal hemos sido dos personas muy maduras que hemos hablado con total normalidad. Tenemos confianza y complicidad, estamos en contacto en el día a día.

-¿Y con Felipe Moreno?

-Me parece que transmite ilusión y te hace ser positivo. Siempre quiere mejorar e intenta sacar lo mejor de cada uno. Me gustaría tener más contacto con él, sería importante para que supiera el motivo de algunas de mis decisiones. Es de los presidentes con los que menos contacto he tenido.

-¿Cómo se vivió el recibimiento de la afición el pasado sábado desde dentro del autobús?

-Todavía, recordándolo, se me ponen los pelos de punta. No esperábamos que hubiera tanta gente, con esa animación. Y tampoco esperábamos cómo se vivió el partido, como una fiesta. Como debe ser. Nos marchamos con mal sabor de boca porque, aunque hicimos bien el trabajo, no pudimos dar una alegría a los aficionados.

-¿Hubo algún jugador al que le pudo influenciar en lo negativo?

-Cada vez menos, al principio nos costó un poco más. Yo veo al equipo muy maduro y nos lo tomamos con más normalidad. No nos asusta, hemos venido aquí a esto. Cuando entrevistábamos a los jugadores antes de firmarlos les preguntábamos si estaban preparados para jugar con más de treinta mil personas.

-El cambio de Rojas el otro día fue una especie de tirón de orejas.

-No todos somos iguales. Hay futbolistas a los que el elogio les beneficia y a otros les debilita. Él está en un proceso de maduración y creo que está haciendo un esfuerzo, pero debe dar más porque nosotros lo necesitamos. Por capacidad podría jugar en la categoría que él quisiera, pero mentalmente tiene que crecer. Le expliqué los motivos del cambio y creo que los ha entendido. Lo volvería a hacer. Todos nos equivocamos.

-Su apuesta por Juan Carlos Real ha terminado saliendo bien, y eso que ha recibido muchas criticas por tenerle tanta fe.

-Respeto todas las opiniones, pero no comparto las críticas hacia él. Es un jugador que es fundamental para nosotros y es un lujo tenerlo. No es muy vistoso y puede pasar desapercibido pero es muy completo. Te da equilibrio en ataque y en defensa, capaz de interpretar cómo debe jugar el equipo y de hacer grandes esfuerzos físicos. También es bueno a balón parado, en defensa y en ataque, también en transiciones. A lo mejor no es un diez en todo, pero sí un notable alto en muchas cosas. Es fundamental para nosotros.

-¿Cómo valora esta experiencia en el Real Murcia respecto a su carrera como entrenador?

-Me está ayudando mucho a crecer profesionalmente, en todos los aspectos. Me va a hacer mejor en todos los sentidos.