Fran Fernández señala a Rojas, que pasa de la gloria al ostracismo en apenas seis días

Carlos Rojas (Cuenca, 22 años) ha saboreado en solo una semana las dos caras del fútbol. De hecho, el extremo cedido por el Almería ... ha pasado de ser el héroe de la victoria grana frente al Betis Deportivo que dejó a los murcianos a un solo punto del Ceuta, el líder, a quedar señalado seis días más tarde después de estar solo treinta minutos sobre el césped del Enrique Roca.

El futbolista de origen venezolano saltó al terreno de juego en el minuto 57 del partido frente al cuadro norteafricano y en puesto de un cansado Pedro León. Otras veces cuestionado, el sábado, sin embargo, Rojas fue ovacionado por la grada murciana antes de saltar al terreno de juego y tras sus dos tantos en la ciudad deportiva Luis del Sol. Pero media hora después, en el 87, se fue al banco de nuevo ante la sorpresa de los aficionados murcianos. Todo indica que Rojas no cumplió con la misión encomendada por su entrenador, que decidió sentarlo agotando el quinto y último cambio.

Una acción sorpresiva

No fue una decisión fácil para Fran Fernández ya que no se trató de un reemplazo ocasionado por unas molestias físicas o una lesión. Fue un castigo disfrazado de cambio táctico, aunque el técnico grana no quiso hacer sangre y revelar las verdaderas razones de una sustitución más relacionada con su falta de intensidad y compromiso a la hora de pelear por varios balones en posesión de los futbolistas del Ceuta, que no se vieron intimidados por el extremo grana, que se olvidó de defender y presionar.

En Sevilla disfrutó de veinticuatro minutos más el descuento e hizo dos goles que le revalorizaron después de una temporada gris, en el ostracismo, pero frente al equipo norteafricano volvió a perder la confianza de su gran valedor. Rojas, tras una semana en la que ha vivido en una nube, debe volver a empezar si quiere volver a jugar en un Real Murcia donde no hay estrellas.

Una situación inversa a la de Toral, que volvió a jugar veinticinco minutos después de apenas disfrutar de seis en la jornada 30 ante el Recreativo y no jugar ni un minuto en la victoria grana frente al filial del Betis.