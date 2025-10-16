Cinco frentes abiertos en el Real Murcia de Felipe Moreno

En el Real Murcia nunca hay paz. Es imposible que en la entidad centenaria y a su alrededor se respire tranquilidad. Habría que remitirse ... a los años posteriores a la llegada de Jesús Samper para encontrar un periodo sosegado en la historia grana, hasta que aparecieron personajes como Tebas, Perea, Moro, De la Vega o los Gálvez que lo agitaron todo y arrastraron al club al precipicio. Luego llegó Felipe Moreno, un empresario con experiencia en el fútbol y decidido a poner millones encima de la mesa, aunque ni soltando casi 20 es capaz de que el Real Murcia sea estable y no genere ruido. Por eso, más de dos años y medio después de su llegada, tiene guerras abiertas y problemas que ya parecían solucionados que han rebrotado.

En una zona caliente

Ni en el peor de sus sueños el presidente grana podía pensar que tras siete jornadas su equipo ocuparía puesto de descenso a Segunda Federación. Apostó por la continuidad de Asier Goiria como director deportivo, hizo un esfuerzo económico para poder contar con Etxeberria, un técnico de Segunda, incluso se envalentonó fichando a Flakus con un desembolso inusual para la categoría. El gasto deportivo supera los 3 millones de euros pero, por ahora, el Real Murcia solo ha sumado una victoria y tres empates, y se encuentra a 5 puntos del 'playoff' y a 8 del liderato, una distancia peligrosa a la hora de lograr el objetivo fijado al principio de campaña. El cambio de técnico en el curso 2023-24, cuando Pablo Alfaro reemplazó a Munúa tras un mal arranque que se parece al actual, no fue productivo y el empresario cordobés no se plantea despedir y fichar nuevos profesionales. El próximo domingo (18.15 horas) el Murcia juega una final contra el Ibiza que puede enderezar las cosas o acrecentar una crisis deportiva inesperada.

Segundo intento

El pasado mes de julio la Audiencia Provincial tumbó el Plan de Reestructuración del Real Murcia que había rebajado la deuda privada grana de 11 millones a apenas 500.000 euros. La jugada le había salido casi redonda a los gestores legales de la entidad, con Higinio Pérez a la cabeza, aunque hubo un grupo de acreedores que decidieron impugnar la aprobación del mismo. El club grana solo llegó a acuerdos con alguno de ellos, como LaLiga o Enrique Roca, pero no con Fibranet, Paco Casal, el Mallorca o el Málaga, que sin embargo recibieron el respaldo de la Audiencia Provincial, que tumbó el plan. Ahora el Murcia trabaja en un nueva propuesta que deberá llevar al Mercantil.

Esperando al Supremo

Es uno de los asuntos judiciales que más puede afectar a la estabilidad del Real Murcia. El litigio arrancó en 2018, cuando más de 30.000 aficionados, la mayor parte murcianos y murcianistas, acudieron a la llamada de socorro de la entidad centenaria aportando más de un millón de euros, lo que diluyó las hipotéticas acciones del Murcia en manos de García de la Vega. La jueza De las Heras, del Mercantil 1 de Murcia, lo tuvo claro en noviembre de 2019: la ampliación de capital de finales de 2018 buscó el interés societario y justificó que salieran adelante todas las iniciativas que propulsaron la salvación del club centenario, aunque la Audiencia Provincial, en enero de 2020, interpretó que dicho aumento de capital, agarrándose a una declaración pública de Víctor Gálvez, tenía la intención de diluir el capital de De la Vega, algo que para los murcianistas no era el objetivo final, y sí la salvación del club centenario.

Tras desembolsar casi 20 millones, 14 de ellos a las administraciones, la estabilidad del club sigue siendo una utopía

El Supremo es el que resolverá en los próximos días el recurso de casación grana sobre la ampliación de 2018, la que cambió la vida del Real Murcia. El magistrado Ignacio Sancho Gargallo, ponente de este caso en la Sala Civil de esta instancia judicial, solicitó más información al Real Murcia tras su reunión del pasado 10 de septiembre que debía ser definitiva. Miles de murcianista esperan una sentencia en firme que dé carpetazo al asunto siete años después y una vez que el club ha superado su mayor crisis económica. Si el Supremo da la razón a De la Vega, el Real Murcia volverá a 2018, aunque Felipe Moreno se encargó de comprar una parte de Iconos Nacionales, la que sería la nueva accionista mayoritaria de la entidad que pasaría a tener miles de acreedores. Si el Supremo da la razón al Murcia, De la Vega pasará a ser solo un mal recuerdo.

Un pellizco inesperado

Felipe Moreno pensaba que tras abonar 9,3 millone a Hacienda por deudas atrasadas generadas en los últimos veinte años ya se había librado de este organismo público, pero de momento no es así. La Agencia Tributaria asegura que en las certificaciones de estar al día emitidas y concedidas tras el pago por parte de Moreno del total de la deuda histórica, «no se incluyen los intereses de demora que pudieran corresponder a las distintas deudas ya canceladas, ni los recargos del periodo ejecutivo devengados y no exigidos cuya liquidación, en todo caso, se efectuará posteriormente». Circunstancia que ha hecho que el empresario cordobés se encuentre con estos intereses generados por la deuda ya abonada aparecida justo después del proceso de regulación llevado a cabo por Felipe Moreno desde su llegada al club en marzo de 2023. La suma de estas actas se acerca a los 3 millones, siendo algunas de ellas incluso de 2008, aunque el club no tuvo conocimiento de ellas hasta febrero de 2024.

Cabe recordar que a 31 de diciembre de 2022, la deuda grana con Hacienda ascendía a 9.359.519,86 euros, aunque posteriormente la entidad centenaria realizó importantes pagos, lo que redujo la misma, a 22 de diciembre de 2023, hasta los 6.272.485,91. El 19 de julio de 2024 el actual presidente grana desembolsó dicha cantidad, acabando con el mayor agujero del club. Los actuales gestores granas entienden, no obstante, que parte de estos intereses y actas ya están abonados y que tendrían la opción de acudir al contencioso-administrativo para luchar por sus derechos, aunque ahora mismo rehúyen de un proceso judicial que podría llevar años. Hacienda, como adelantó LA VERDAD el pasado 5 de agosto, aceptó como aval la instalación de Cobatillas, actualmente en desuso y con un valor reciente de tasación de 2,5 millones.

Una herida reabierta

Julián Luna, presidente desde 2017 de La Unión Atlético, ha vuelto a la carga. Después del apretón de manos con Moreno de hace meses, ha aprovechado la anulación por la Audiencia Provincial del Plan de Reestructuración para reaparecer, atacando la gestión del club y acusando al presidente grana de ser propietario del Cartagena. Luna anunció en la última junta que pretende querellarse contra Moreno, y el cordobés piensa contraatacar.